В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения четырем жителям Бахчисарая, задержанным накануне по подозрению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом "РГ" сообщили в пресс-служб суда.

Подозреваемым следователи УФСБ инкриминировали часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Во время обысков были изъяты улики - экстремистская религиозная литература.

Судебные заседания об избрании меры пресечения вели четыре судьи. В залы кроме самих подследственных и их адвокатов смогли зайти родственники и сочувствующие. Некоторые фигуранты жаловались на состояние здоровья. Другие заявляли, что являются гражданами Украины, и на этом основании к ним должны быть применены нормы Женевской конвенции. Но следователи заявили об опасности совершенных ими деяний. В результате Сейтумер Сейтумеров, Рустем Сейтмеметов и Осман Сейтумеров арестованы до 10 мая 2020 года. Для Амета Сулейманова в связи с состоянием здоровья избрана мера пресечения домашний арест - тоже до 10 мая.

Напомним, задержанные вчера члены террористической структуры занимались антиконституционной деятельностью для насильственного свержения действующей власти, используя строгую конспирацию, распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Экстремистская религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.