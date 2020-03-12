В Крыму летом заработает "скорая помощь" для дельфинов

Крымская автономная некоммерческая организация "Безмятежное море", занимающаяся спасением дельфинов в Черном море, получит грант 4,2 миллиона рублей на приобретение и оборудование специального реанимобиля для морских млекопитающих. Сейчас оформляются необходимые документы для его получения.

- Наш специализированный ветеринарный автомобиль для оказания помощи дельфинам начнет работать уже в этом году, - рассказала "РГ" учредитель организации "Безмятежное море", биолог Анастасия Коростелева. - Средства гранта пойдут на его изготовление и оснащение. Срок ожидания части специального медоборудования достигает нескольких месяцев, но производители пошли нам навстречу, и мы рассчитываем получить его в ближайшее время. Благодаря этому даже в полевых условиях наши ветеринарные врачи смогут проводить диагностику, в том числе УЗИ и биохимические исследования крови. Быстрая постановка диагноза серьезно повысит шансы дельфинов на спасение. Это наш первый опыт участия в грантовом конкурсе, и очень приятно осознавать, что первая же попытка увенчалась успехом.

Сейчас будущий специализированный автомобиль проектируется, а уже в июне он сможет совершить первые спасательные рейсы. Предполагается, что под "скорую для дельфинов" оборудуют автомобиль "ГАЗель". Размер его кузова будет рассчитан на необходимые медицинские манипуляции (проведение анализов, подключение к капельницам) и транспортировку животных.

В дальнейшем китообразных будут отвозить в стационарный центр реабилитации, над созданием которого сейчас работают волонтеры. Также в предстоящем сезоне планируются публичные акции - обследование контрольных участков побережья для учета выбросов дельфинов, оказание экстренной помощи млекопитающим и распространение информационных материалов.

Напомним, только в 2019 году волонтеры организации зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих в Крыму, в том числе 254 азовок, 95 афалин, 55 белобочек. 24 особи выбросились живыми и их можно было спасти. Две трети выбросившихся на берег дельфинов имели следы повреждений от рыболовных сетей и лески.

Справка "РГ"

Крымская некоммерческая организация "Безмятежное море" создана в апреле 2017 года. С этого времени волонтеры зафиксировали 59 выбросов живых афалин, белобочек и азовок на побережье Крыма - тяжело больных, травмированных или лишившихся кормящей самки. Еще более 1200 дельфинов были найдены мертвыми.