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12.03.2020 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100. Нарушитель пытался скрыться от правоохранителей, создавая угрозу жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

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На улице Воровского в Симферополе полицейские обратили внимание на Audi 100. На требование полиции остановиться водитель не отреагировал и вместо этого попытался скрыться. Превышая скорость и нарушая ПДД, машина неслась по городу. Один из перекрестков водитель проскочил на красный свет на высокой скорости, едва не спровоцировав аварию.

Погоня продолжилась за городом на участке дороги к Ангарскому перевалу. К преследованию подключились еще два экипажа ДПС. Полицейская машина попыталась преградить дорогу нарушителю, после столкновения он резко развернул автомобиль и продолжил опасную езду. После этого полицейские пошли на крайние меры и вынуждены были открыть стрельбу по колесам.

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- За рулем автомобиля находился 30-летний симферополец. Установлено, что он управлял машиной в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе МВД по РК. - Также выяснилось, что гражданин уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление автомобиля в нетрезвом виде, за что был лишен прав. Кроме этого, он привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

Кстати

Полицейским в Крыму нередко приходится рисковать жизнью по вине пьяных водителей. В начале декабря минувшего года нетрезвый водитель "прокатил" на капоте капитана полиции Артема Кулиша, когда тот остановил машину. Инцидент произошел в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Тогда же в декабре в вблизи поселка Багерово Ленинского района наряду ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы привести в чувство подвыпившую компанию.

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