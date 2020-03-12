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12.03.2020 14:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Парламенты регионов Урала поддержали поправки в Конституцию

Текст: Мария Лисина
Сегодня в большинстве регионов Урала состоялись внеочередные заседания законодательных органов. Обсуждали закон о поправках в Конституцию.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Первыми определились южноуральцы. Ранее "РГ" сообщала, что депутаты Челябинской области сделали выбор в пользу внесения изменений в основной закон РФ. За ними последовала Свердловская область. Здесь народные избранники также отдали большинство голосов за поправки. К слову, именно жители Среднего Урала отличились количеством предложенных изменений.

- Мы с Павлом Крашенинниковым обсудили, что от Свердловской области поступило больше всех обращений - 124. Они были разработаны с учетом мнения деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников социальной сферы, юридического сообщества, представителей общественности. Не все поправки было возможно и необходимо включать в основной закон. Но при этом не будет оставлен без внимания тот накопленный за последние несколько месяцев массив предложений, затрагивающих практически все направления общественной жизни региона, - сообщила Людмила Бабушкина, председатель Заксобрания региона.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как рассказали в департаменте информационной политики, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что нужные и проработанные, но не вошедшие в перечень поправок инициативы жителей страны в будущем найдут свое отражение в законодательстве.

Аналогичные решения были приняты и в соседних областях - Курганской и Тюменской. Здесь воздержались от участия в голосовании только двое и пятеро депутатов соответственно.

Свой выбор сделали и северные регионы. Законодатели Ханты-Мансийского автономного округа - Югры также приняли постановление об одобрении поправок. Среди которых выделили и важные именно для региона моменты.

- Особое значение имеют положения о гарантированном праве на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, а также на защиту и охрану государством культурной самобытности народов, гарантии прав коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права приобретают конституционный статус, - говорится в сообщении информационно-аналитического управления округа.

Последним в регионе вопрос рассмотрит Ямало-Ненецкий автономный округ. По информации на официальном портале думы, заседание запланировано на завтра.

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