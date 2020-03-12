В Екатеринбурге погода установила температурный рекорд

Сегодня в Екатеринбурге 11 градусов тепла. Показатель обновил суточный рекорд максимальной температуры.

- Предыдущий составлял +7,2 градуса. Он был зафиксирован в 2016 году, - говорится в прогнозе центра "Фобос".

Сухая и солнечная погода сохранилась благодаря уходящему на восток антициклону. Влияние другого циклона, надвигающегося с запада, ограничивается в поступлении теплых масс.

Кстати, Уралгидромет отмечает, что и прошедшая зима в регионе была самой теплой в истории метеорологических наблюдений. В Екатеринбурге средняя температура декабря-февраля составила всего минус 6,3, что на семь градусов выше климатической нормы и на 1,8 теплее прежних рекордно теплых зим 1982-1983 и 2003-2004 годов, когда средняя температура составляла 8,1 градуса мороза.

Напомним, "РГ" сообщала о том, что аномальная погода в марте будет наблюдаться на территории всей страны. Температура выше климатической нормы особенно заметна должна была быть жителям западной Сибири и центральных регионов.