РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса

С 13 марта Российская Федерация временно прекращает пропуск через границу граждан Италии, включая транзитные цели. Запрет распространяется на граждан других государств и лиц без гражданства, прибывающих непосредственно с Аппенинского полуострова.

Исключения сделаны для граждан стран Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

МВД и МИД России прекращают оформление любых видов документов разрешающих итальянцам пребывание на территории страны.