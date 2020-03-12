РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса

Италия с полуночи станет очередной страной, въезд из которой в Россию для иностранных граждан будет закрыт для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Фото: EPA-EFE/RAJAT GUPTA
С 13 марта Российская Федерация временно прекращает пропуск через границу граждан Италии, включая транзитные цели. Запрет распространяется на граждан других государств и лиц без гражданства, прибывающих непосредственно с Аппенинского полуострова.
Исключения сделаны для граждан стран Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.
МВД и МИД России прекращают оформление любых видов документов разрешающих итальянцам пребывание на территории страны.