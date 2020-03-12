Роналду попал на карантин из-за коронавируса у одноклубника по "Ювентусу"

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду будет вынужден провести в режиме карантина несколько дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

На данный момент 35-летний футболист находится в Португалии, на острове Мадейра, куда он прибыл, чтобы вместе с семьей отметить день рождения сестры. Причем на празднике присутствовала и мать игрока, которая недавно перенесла инсульт.

В Турин Криштиану должен был вернуться сегодня, 12 марта. Несмотря на закрытое авиасообщение между Португалией и Италией, Роналду разрешили совершить перелет на частном самолете. Однако португалец поменял планы после того, как коронавирус COVID-19 был диагностирован у одного из его одноклубников, Даниэле Ругани.

Сколько времени Криштиану придется провести на Мадейре, пока неизвестно.

Напомним, из-за коронавируса чемпионат Италии приостановлен минимум до 3 апреля.