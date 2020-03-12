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Самый необычный смартфон Huawei везут в Россию. Чем он хорош?

Текст:   Антон Благовещенский
12.03.2020,  
14:54
Huawei Mate Xs Фото: Владимир Болотин/РГ Huawei Mate Xs Фото: Владимир Болотин/РГ
Huawei Mate Xs Фото: Владимир Болотин/РГ

Компания Huawei собирается привезти свой складной смартфон Mate Xs в Россию. Информация об этом появилась на официальной странице производителя "ВКонтакте".

"Mate Xs выглядит так, будто прибыл из космоса. И доля правды в этом есть. Складной дисплей защищают два слоя полиамида - уникального материала, который используют в аэрокосмической отрасли. Он гарантирует экрану смартфона прочность и долговечность, но при этом гибкость", - говорится в сообщении.

Huawei Mate Xs также получит систему из четырех камер, созданных совместно с Leica, и будет поддерживать работу в сетях 5G благодаря процессору Kirin 990.

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Анонс смартфона состоялся в конце февраля. В разложенном виде экран устройства имеет диагональ 8 дюймов. Объем памяти составит 8/512 Гб. В ходе анонса была объявлена цена для Европы - 2499 евро. О стоимости новинки в России данных нет.

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