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12.03.2020 08:07
Рубрика: Российский автопром

Скованные одной цепью: блогеры устроили дрифт на спаренных "Жигулях"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Одни "Жигули", дрифтящие на скользком, плотно укатанном сибирскому снегу это хорошо, это красиво, а сразу двое "Жигулей" - намного лучше, решили блогеры из "Гаража 54". И устроили очередной сумасбродный эксперимент, пусть и абсолютно бессмысленный для развития автомобилестроения, но, стоит признать, визуально эффектный.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Две повидавшие виды "шестерки" сварили параллельно друг к другу бок-о-бок и отправили в рискованный заезд по заснеженному полигону. Одно успокаивало - конструкция получилась на диво устойчивая, никакой лихой вираж не перевернет этого тянитолкая набок.

Но вот беда: как согласовать управление автомобилями, которые объединены лишь несколькими точками сварки? За рулем каждой машины сидит отдельный шофер и куда он вывернет руль, на что нажмет - на газ или на тормоз - разве водитель второго авто сможет предугадать?

Это и оказалось главной изюминкой дрифт-заезда. Спаренные, но несогласованно управляемые автомобили закладывали такие виражи на скользком снегу, так залихватски вылетали на заснеженную обочину, что привели в восторг десятки тысяч подписчиков канала.

Неизвестно, как долго бы продолжалось это веселье, если бы в разгар гонок у одной из машин не отвалилось колесо. К счастью, суперустойчивая конструкция тянитолкая уберегла от заноса и этот небольшой инцидент не отбил у блогеров охоты до новых, не менее сумасбродных начинаний.

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#видео #Lada