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12.03.2020 17:06
Рубрика: В мире

Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов

Фото: Jeenah Moon/Getty Images Фото: Jeenah Moon/Getty Images
Фото: Jeenah Moon/Getty Images

На фондовом рынке США вновь произошло резкое снижение котировок. Из-за этого пришлось даже приостанавливать торги на 15 минут.

Фото: iStock
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После начала торговой сессии индексы Dow Jones, S&P 500, а также Nasdaq упали более чем на 7 процентов.

Если индекс S&P 500 упадет на 13 процентов, то торги опять приостановят примерно на 15 минут. Существует вероятность, что торги остановятся вообще на весь день. Для этого S&P 500 должен потерять 20 процентов, сообщает ТАСС.

Падение американского фондового рынка связано с обращением Дональда Трампа к гражданам США. Он призвал все государства к чрезвычайным действиям, чтобы остановить распространение коронавируса.

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