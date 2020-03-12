Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов

На фондовом рынке США вновь произошло резкое снижение котировок. Из-за этого пришлось даже приостанавливать торги на 15 минут.

После начала торговой сессии индексы Dow Jones, S&P 500, а также Nasdaq упали более чем на 7 процентов.

Если индекс S&P 500 упадет на 13 процентов, то торги опять приостановят примерно на 15 минут. Существует вероятность, что торги остановятся вообще на весь день. Для этого S&P 500 должен потерять 20 процентов, сообщает ТАСС.

Падение американского фондового рынка связано с обращением Дональда Трампа к гражданам США. Он призвал все государства к чрезвычайным действиям, чтобы остановить распространение коронавируса.