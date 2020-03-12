Трамп на 30 дней запретит въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты запретят с 13 марта въезд из Европы на 30 дней. По словам хозяина Белого дома, это делается для того, чтобы предотвратить попадание инфицированных коронавирусом в США.

"Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", - цитирует РИА Новости Трампа. Эти ограничения не относятся к Великобритании, кроме того, под них не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами, поступающими в США. Трамп отметил, что исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".

Американский лидер также обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся коронавирус. При этом Трамп подчеркнул, что США предприняли "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса. Он назвал их самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне объявлен режим ЧС из-за коронавируса. По словам мэра Мюриэл Боузер, в среду в столице были выявлены шесть новых случаев заражения, общее число заболевших достигло десяти. Режим ЧС действует в США уже на территориях 24 штатов. Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.