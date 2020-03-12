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12.03.2020 17:05
Рубрика: Легковые авто

В Австралии Lada 4x4 Niva назвали альтернативой Lamborghini

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.carsales.pxcrush.net Фото: www.carsales.pxcrush.net
Фото: www.carsales.pxcrush.net

Праворульный внедорожник Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска может стать прекрасной альтернативой Lamborghini. В этом потенциальных покупателей убеждает владелец российского автомобиля из Австралии, который выставил свою машину на продажу за 15 тысяч австралийских долларов. Это менее чем 10 тысяч долларов американских.

"Если вы хотите стать героем шоу в местном автоклубе или привлечь на дороге больше внимания, чем Lamborghini, тогда этот автомобиль для вас", - утверждает продавец под ником Victoria в объявлении на популярном местном сайте. Отмечается также, что внедорожник имеет большой потенциал с точки зрения автомобильного коллекционирования.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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На многочисленных снимках машина с пробегом в 93 тысячи километров выглядит едва ли не как новая. Вероятно, причина тому - в условиях эксплуатации на Зеленом континенте. Особенно стильно "Нива" смотрится на 16-дюймовых черных дисках с шинами General. Впрочем, есть вариант и с оригинальными колесами - в этом случае покупатель сможет сэкономить полторы тысячи долларов.

Автомобиль оснащается стандартным карбюраторным мотором объемом 1,7 литра мощностью 79 л.с. и механической коробкой передач.

Lada 4x4 активно поставляли на австралийский рынок до 1992 года - вместе с Lada Samara 2108. В этот период в стране закрылось представительство компании "Автоэкспорт". После этого российские машины сюда ввозили, скорее всего, в индивидуальном порядке. Поэтому данный экземпляр, действительно, может быть едва ли не уникальным.

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#Lada