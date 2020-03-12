В Беларуси подтвердили коронавирус у 21 пациента

Активный лабораторный контроль граждан Беларуси, в том числе тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и находящихся в учреждениях здравоохранения, подтвердил 12 марта наличие РНК COVID-19 у 21 пациента, сообщили в четверг вечером в пресс-службе Минздрава РБ, уточнив, что специалисты центра эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тысячи тестов на коронавирус.

Правда, "на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть вирус еще не выделялся из организма", - уточнили эксперты, добавив, что существует период, когда хотя уже и произошло инфицирование, но человек не является заразным. "Он не представляет опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день", - пояснили в отраслевом министерстве. По информации местных источников, "практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, только один из них находится в состоянии средней степени тяжести".

Кстати, именно в четверг выписан из больницы первый белорусский пациент, у которого был диагностирован вирус. Пресс-служба Минздрава еще два дня назад сообщила, что у иранского студента получен третий отрицательный результат теста на наличие РНК коронавируса. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты тестов.

Как уже информировал "СОЮЗ", первый случай заболевания был зарегистрирован в Минске 27 февраля. Тесты, проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса у молодого человека из Ирана, студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.