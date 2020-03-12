В Кремле назвали причину согласия Путина с поправкой Терешковой

В Кремле подчеркнули: предложенные Терешковой поправки в Конституцию - ее инициатива. "Для Кремля это была новая инициатива", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - заявил он.

На вопрос, почему предложения Терешковой не обсуждались на рабочей группе по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию, представитель Кремля напомнил, что при рассмотрении законопроекта депутаты имеют право выступать с законодательными инициативами, что они и сделали.

Термина "обнуление" нет, это разговорный русский язык, поправил журналиста Песков, предложив почитать формулировку, которая занесена в законопроект, а также посмотреть разъяснения, которые в Совете Федерации дал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

На вопрос об отношении Владимира Путина к возможности выдвижения на пост президента в 2024 году пресс-секретарь главы государства призвал вспомнить выступление президента в Госдуме, где он не упомянул о решении относительно 2024 года. Наоборот, сказал, что еще много времени и предстоит напряженная работа. Также Песков привел и свои слова, что не нужно провожать и собирать президента, потому что он в начальной стадии своего срока во главе государства. Завершая выступление в парламенте, Путин сказал: "Будет 2024 год, тогда посмотрим".

Люди будут голосовать в целом за пакет поправок, и журналисты поинтересовались, а что если гражданин против поправок, но за то, чтобы Путин смог быть президентом и после 2024 года, не обманет ли он их ожидания. "Путин до сих пор, 20 лет, не обманывал ни разу ожидания человека", - ответил Песков. Граждане будут голосовать за пакет поправок, и он вступит в силу только после того, как люди проголосуют за, напомнил слова главы государства его пресс-секретарь.

Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, сказал Песков: "Она не исчезает, и изъятие для действующего президента носит разовый характер только в отношении действующего президента" - в связи с принимаемым пакетом поправок и в связи с ситуацией. "Это была суть инициативы Терешковой - ситуация в мире весьма и весьма неспокойная, если не сказать - чрезвычайно турбулентная, - продолжил представитель Кремля. - Многие страны, и, конечно, наша страна находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг". Поэтому в такие нелегкие годы некоторые государства принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути, об этом Путин говорил в своем выступлении, напомнил он.

"И в эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность, твердость, последовательность власти, и, по всей видимости, этим руководствовалась Терешкова, когда выступала, это была ее аргументация, с которой согласился президент", - пояснил Песков.

На вопрос, что имеется в виду под турбулентностью и нестабильностью - коронавирус, санкции или терроризм, представитель Кремля пояснил, что совокупность этого. Песков заметил, что из-за коронавируса уже отмечаются глубокие последствия для мировой экономики, потенциально они могут быть еще более серьезными. Кроме того, наблюдается набор признаков возможной глобальной экономической рецессии. Есть совокупность острых региональных конфликтов, а также действия разных стран, которые идут вразрез с международным правом, в том числе направленные на рестрикции в отношении третьих государств. Менее стабильным стало не положение России, а положение всего мира, заключил Песков.