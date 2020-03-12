Власти Сальвадора ввели 30-дневный карантин для всех прибывающих в страну

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о введении карантина сроком на 30 дней для всех въезжающих в страну с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом глава центральноамериканской республики заявил в эфире национального телевидения.

"Властям надлежит поместить под 30-дневный карантин всех прибывающих в Сальвадор, вне зависимости от использованного вида транспорта", - заявил Букеле и заверил, что "на сегодняшний день сообщения о том, что в "Сальвадоре обнаружены случаи заражения коронавирусом являются ложью". По словам президента, в столичном госпитале Салданья на карантине в настоящий момент находятся 56 человек, однако это не означает, что среди них выявлены подозрительные случаи, связанные с коронавирусом.

В числе принятых правительством Сальвадора мер также значится отмена на 21 день занятий в школах, колледжах и университетах.

Напомним, что накануне Всемирная организация здравоохранения изменила оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.