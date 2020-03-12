Вышел дублированный трейлер нового мультфильма Pixar и Disney "Душа"

На YouTube-канале "Disney Россия" вышел дублированный трейлер нового мультфильма студии Pixar под названием "Душа".

В центре сюжета Джо Гарднер - школьный учитель музыки, которому выпал шанс сыграть в лучшем джаз-клубе города. Но этому не суждено случиться - в результате несчастного случая его душа оказывается в своеобразном антиподе чистилища - в месте, где души пребывают до рождения.

Здесь он объединяется с душой под номером 22, пытаясь вернуть свою жизнь обратно.

Главные герои в оригинале разговаривают голосами Джейми Фокса ("Джанго освобожденный") и Тины Фей ("Мегамозг").

Режиссёром проекта стал Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").

Премьера в России назначена на 18 июня текущего года.