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Вышел дублированный трейлер нового мультфильма Pixar и Disney "Душа"

Новости
    12.03.2020, 17:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале "Disney Россия" вышел дублированный трейлер нового мультфильма студии Pixar под названием "Душа".

Фото: youtube.com/ Mortal Kombat
Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat

В центре сюжета Джо Гарднер - школьный учитель музыки, которому выпал шанс сыграть в лучшем джаз-клубе города. Но этому не суждено случиться - в результате несчастного случая его душа оказывается в своеобразном антиподе чистилища - в месте, где души пребывают до рождения.

Здесь он объединяется с душой под номером 22, пытаясь вернуть свою жизнь обратно.

Главные герои в оригинале разговаривают голосами Джейми Фокса ("Джанго освобожденный") и Тины Фей ("Мегамозг").

Режиссёром проекта стал Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").

Премьера в России назначена на 18 июня текущего года.

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