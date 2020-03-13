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13.03.2020 05:27
Рубрика: В мире

Абэ сообщил Трампу о продолжающейся подготовке к летней Олимпиаде-2020

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с распространением коронавируса в мире. Телефонные переговоры политиков продолжались около 50 минут, передает телерадиокомпания NHK.

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Американский лидер позитивно оценил меры, которые японское руководство принимает в рамках борьбы с инфекцией. Первые лица государств также обменялись мнениями о влиянии COVID-19 на экономику.

В свою очередь Абэ рассказал собеседнику, что Токио продолжает подготовку к открытию летней Олимпиады.

Как отмечает местная пресса, в разговоре с Трампом не поднимался вопрос о переносе сроков Олимпиады или проведении состязаний без зрителей.

Накануне американский лидер заявил о необходимости отложить Игры в Токио на год в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

"Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил Дональд Трамп, добавив, что Олимпиаду невозможно представить без зрителей.

В мире Восточная Азия Япония В мире США Распространение коронавируса COVID-19 Олимпиада-2020 Дональд Трамп

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