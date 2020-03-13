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13.03.2020 04:21
Рубрика: Экономика

Биткоин впервые с апреля 2019 года подешевел до 5 тысяч долларов США

Курс биткоина впервые с апреля прошлого года опустился более чем на 30 процентов, упав ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов. Сейчас стоимость самой популярной криптовалюты составляет 4 тысячи 544 доллара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самые последние данные, предоставленные биржей Coindesk.

Фото: Ли Минь / China Daily
Стейблкоины могут стать эффективнее и удобнее, чем биткоины

Отметим, что по итогам 2019 года биткоин назвали самым выгодным вложением денег. Эксперты изучили доходность каждого финансового инструмента, ориентируясь на сумму 300 тысяч рублей. Выяснилось, что россияне, вложившие в начале прошлого года в биткоин эту сумму, спустя 12 месяцев получили 237 тысячи рублей прибыли.

Но биткоин по-прежнему самая непредсказуемая и опасная валюта. Можно не только выиграть, но проиграть, что и подтверждают последние события.

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