Биткоин впервые с апреля 2019 года подешевел до 5 тысяч долларов США

Курс биткоина впервые с апреля прошлого года опустился более чем на 30 процентов, упав ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов. Сейчас стоимость самой популярной криптовалюты составляет 4 тысячи 544 доллара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самые последние данные, предоставленные биржей Coindesk.

Отметим, что по итогам 2019 года биткоин назвали самым выгодным вложением денег. Эксперты изучили доходность каждого финансового инструмента, ориентируясь на сумму 300 тысяч рублей. Выяснилось, что россияне, вложившие в начале прошлого года в биткоин эту сумму, спустя 12 месяцев получили 237 тысячи рублей прибыли.

Но биткоин по-прежнему самая непредсказуемая и опасная валюта. Можно не только выиграть, но проиграть, что и подтверждают последние события.