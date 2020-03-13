ЦБ снизил курс евро на выходные почти на два рубля

Банк России снизил официальные курсы доллара на выходные до 73,19 рубля, евро - до 81,86 рубля.

После второй на этой неделе панической распродажи рисковых активов, охвативших и развитые и развивающиеся рынки, рубль в пятницу частично восстановил понесенные потери: курс доллара потерял 2 рубля, снизившись ниже отметки 73 рубля, курс евро снизился на 2,2 рубля, до 81,3.

Коррекция на фондовом рынке более значительна (индекс МосБиржи +2,9%, индекс РТС +5,2%).

Поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле (Brent 30 долларов за баррель) из-за пика дисбаланса спроса и предложения, аналитики Росбанка ожидают, что пара USD/RUB будет торговаться в широком диапазоне 73-77 рублей, а пара EUR/RUB - 83-87.