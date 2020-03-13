Рубль и фондовый рынок начали восстанавливаться после обвала

Торги на Московской бирже в пятницу открылись ростом котировок.

Биржевые индексы частично восстанавливаются после сильнейшей за последние годы распродажи, охватившей днем ранее мировые рынки на фоне карантинных мер в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса и снижения нефтяных цен.

Индекс МосБиржи вырос на 1,7%, до 2326 пунктов, индекс РТС - на 2,86%, немного не дотянув до 1000 пунктов.

Валютный курс также корректируется: рубль вырос к доллару на 1,3 рубля, до 73,54 рубля, к евро - на 1,16 рубля, до 82,57 рубля.