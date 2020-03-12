Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель

Нефтяные котировки в четверг днем продолжают снижение. Цена барреля сорта Brent опустилась ниже отметки в 33 доллара. Нефть WTI подешевела до 30,02 доллара за баррель.

По словам Артема Деева, руководителя аналитического департамента AMarkets, нефть, фактически, оказалась между молотом и наковальней, а именно в условиях значительного падения спроса из-за вспышки коронавируса, а также роста предложения после распада альянса энергетического пакта.

Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов заявила в среду, что следом за Россией и Саудовской Аравией готова увеличить поставки нефти примерно на один млн баррелей в день.

Дополнительное давление на нефть оказывают данные от Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США и Американского института нефти (API): по данным EIA, нефтяные запасы выросли на 7,6 млн баррелей, а по данным API - на 6,4 млн баррелей.

Помимо этого, на котировки нефти продолжают давить опасения за перспективы мирового экономического роста. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду заявил, что распространение коронавируса достигло масштабов глобальной пандемии.

События на нефтяном рынке, которые могут привести к масштабному перепроизводству сырья из-за разлада в ОПЕК+, являются дополнительным триггером для продаж на рынке акций РФ. Бумаги нефтегазового сектора - в числе главных пострадавших, отмечает Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС Премьер".

По его прогнозам, негативные настроения сохранятся до конца торговой сессии. Индекс Мосбиржи может завершить день в пределах 2330-2410 пунктов.