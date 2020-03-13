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13.03.2020 11:25
Рубрика: Экономика

Гознак напомнил об устойчивости российских банкнот к вирусам

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В бумагу, которая используется для изготовления российских банкнот, применяются специальные добавки-антисептики. Об этом напомнил "Гознак".

В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом

Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Гознака".

Как ранее писала "Российская газета", антисептические добавки не только защищают бумагу от микробов и вирусов, но и делают ее более долговечной.

Напомним, из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала пользоваться бесконтактными способами оплаты.

Национальный банк Украины принял решение не обрабатывать поступающую наличность из банков в течение следующих 2 недель.

Экономика Финансы Правительство Минфин Объединение "Гознак" Распространение коронавируса COVID-19

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