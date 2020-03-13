Гознак напомнил об устойчивости российских банкнот к вирусам

В бумагу, которая используется для изготовления российских банкнот, применяются специальные добавки-антисептики. Об этом напомнил "Гознак".

Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Гознака".

Как ранее писала "Российская газета", антисептические добавки не только защищают бумагу от микробов и вирусов, но и делают ее более долговечной.

Напомним, из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала пользоваться бесконтактными способами оплаты.

Национальный банк Украины принял решение не обрабатывать поступающую наличность из банков в течение следующих 2 недель.