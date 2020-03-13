Haval выпустит бюджетную версию конкурента Prado

Самый дорогой китайский автомобиль в России - Haval H9 - получит "бюджетную" комплектацию. Хотя ее назовут Comfort, она лишится ряда "комфортных" опций и двух дополнительных мест в салоне. В результате цена машины упадет, и ей станет проще конкурировать с лидером сегмента, Land Cruiser Prado.

Напомним, что о снижении стоимости этого рамного внедорожника его поклонники говорят с осени 2018 года. Тогда, в рамках пресс-конференции бренда на Московском автосалоне, было заявлено, что H9 вскоре встанет на конвейер завода в Тульской области, поэтому компания сможет предложить "действительно хорошую цену". Производство летом 2019-го открылось, осенью здесь стали собирать и внедорожники, однако они постепенно становились лишь дороже. Но теперь руководство марки нашло способ выполнить обещание.

По данным источников портала "Китайские автомобили", стоимость "урезанной" версии Haval H9 может составить 2,2-2,3 млн рублей, тогда как сейчас самая доступная "девятка" предлагается за 2,6 млн. Впрочем, само издание предлагает ориентироваться на отметку в 2,4 млн рублей.

Главным отличием "бюджетной" комплектации станет 5-местный салон. Кроме того, с крыши уберут люк, из багажника - шторку. Пропадут функция адаптивного освещения, подсветка боковых подножек, память настройки сидений и система помощи при смене полосы движения.

Все внедорожные свойства машины сохранятся. Также у Haval H9 должны остаться такие опции, как бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, трехзонный климат контроль, обширный "зимний" пакет, парктроники, камера заднего вида, датчики света и дождя, круиз-контроль и несколько систем безопасности и помощи водителю.

Сейчас рамный Haval H9 оснащается в России 2-литровыми турбомоторами. Бензиновый выдает 245 л.с., дизельный - 190. В паре с обоими работает 8-диапазонный "автомат". Привод - полный. Комплектация Elite доступна по цене от 2 602 000 до 2 673 300 рублей, топовая Premium предлагается за 2 782 000 рублей. Когда конкретно начнутся продажи "бюджетной" комплектации, не сообщается.