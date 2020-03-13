Китайские СМИ рассказали о первом случае инфицирования коронавирусом

Первый официальный случай заболевания коронавирусом в Ухане был зафиксирован еще в середине ноября 2019 года, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.

Первого заболевшего выявили 17 ноября, а не в конце декабря, как считалось ранее. Разносчиком вируса стал 55-летний житель провинции Хубэй. Однако, до сих пор неизвестно, кто был так называемым "нулевым пациентом ", с которого и началась пандемия.

Напомним, информация о вспышке неизвестной пневмонии в центральном Китае начала просачиваться в СМИ только в конце декабря прошлого года. Тогда с опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере несколько десятков человек.