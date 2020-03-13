Лукашенко потребовал более эффективной работы от милиции

Стабильность в современном государстве, по словам Александра Лукашенко, невозможно обеспечить и без отлаженной работы милиции, тем более, что "желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается". Свою позицию президент изложил 13 марта, принимая с докладом министра внутренних дел РБ Юрия Караева.

Президент напомнил своему визави, что во время его назначения на пост министра была достигнута договоренность, что, войдя в курс дела, Караев доложит о ситуации в правоохранительных органах. "Думаю, Вы уже, анализируя итоги прошлого года, можете сделать соответствующие выводы и сказать, что нам еще надо сделать, чтобы милиция работала более эффективно", - сказал Лукашенко.

Тем более, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и в милиции, констатировал президент, сделав акцент на том, что "без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в государстве". По его словам, которые приводит его пресс-служба, дело даже не в политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз. Главное, дал понять Лукашенко, чтобы сохранялось стабильным общество.

"Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане", - констатировал с сожалением президент. У них, по его словам, "все плохо, им бы хотелось подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже".