Mercedes-Benz Vito стал электрическим

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый фургон Vito. Из-за распространения коронавируса презентация прошла только в электронном формате - за действом, происходившим в Германии, можно было наблюдать на сайте немецкого производителя.

Внешне автомобиль почти не изменился, не считая новой решетки радиатора, более широкого набора вариантов окраски кузова и новых колесных дисков.

В большей мере изменения коснулись систем безопасности. Впервые для Vito стала доступна система DISTRONIC, которая автоматически выдерживает интервал до впереди идущего транспорта. После рестайлинга Mercedes-Benz Vito обзавелся новой активной системой экстренного торможения, способной действовать самостоятельно в случае угрозы столкновения, а также салонным зеркалом заднего вида со встроенным дисплеем, куда выводится картинка с камеры заднего вида. Встроенный ограничитель скорости позволяет задать "потолок" на отметке 120 либо 160 км/ч.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Vito получил также новую мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и новые варианты обивки сидений.

Обновлённый Mercedes-Benz Vito по-прежнему остается единственным в своём классе с тремя вариантами длины, двумя вариантами колёсной базы и тремя вариантами привода.

Но главной премьерой в этот раз стал полностью электрический пассажирский eVito Tourer. Он получил 204-сильный электромотор и передний привод. Батарею мощностью 90 кВтч можно зарядить на 80 процентов менее чем за 45 минут, рассказали в пресс-службе производителя. Дальность хода электрического фургона составит около 420 км. Максимальная скорость eVito Tourer в базовой комплектации не превысит 140 км/ч. Опционально ее потолок можно поднять до 159 км/ч.

Электрические коммерческие автомобили Mercedes, в том числе eVito Tourer, в России пока продаваться не будут.

По словам Маркуса Брайтшвердта, глобального руководителя Mercedes-Benz Vans, компания в настоящее время проводит комплексное исследование для принятия решения по электрическим моделям для российского рынка - ознакомление с целевой аудиторией, инфраструктурой и т.д.

Что касается вариантов с двигателями внутреннего сгорания, то на обновлённый Mercedes-Benz Vito теперь ставится в том числе и новый 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизельный ОМ 654, работающий с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и опциональной пневмоподвеской. Он имеет четыре уровня мощности: Vito 110 CDI (102 л.с. и 270 Нм), Vito 114 CDI (136 л.с. и 330 Нм), Vito 116 CDI (163 л.с. и 380 Нм) и Vito 119 CDI (190 л.с. и 440 Нм).

Но новый двигатель пока что тоже будет недоступен в России.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Прием заказов на рестайлинговый Mercedes-Benz Vito в Германии стартует 16 марта. Электрический eVito Tourer появится в Европе летом 2020 года.

Цена на модель начального уровня - фургон Vito Worker начинается с 22 598 евро (около 1,9 млн рублей по сегодняшнему курсу). Нынешнее поколение Mercedes-Benz Vito в России стоит от 2,1 млн руб.

В 2019 году Mercedes-Benz реализовал около 4 тысяч малотоннажных автомобилей на российском рынке. И хотя в данный момент рынок находится в непростой ситуации, напомнил Брайтшвердт - в феврале, по данным АЕБ, падение составило 2,2 процента, он остается важным для Mercedes-Benz. Сегодняшней же задачей для текущего и нового поколения Vito в России является удержания нынешней доли рынка в сегменте среднеразмерных малотоннажных автомобилей, добавил Брайтшвердт. При этом он рассказал о планах представить в этом году систему управления некоторыми функциями со смартфона - Mercedes Me Connect в сегменте LCV, где немецкий автопроизводитель с подобным продуктом станет первопроходцем.