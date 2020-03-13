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13.03.2020 12:01
Рубрика: Российский автопром

На Украине нашли редкий "Восход" без пробега

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал об очередной "капсуле времени". В этот раз он нашел и приобрел мотоцикл "Восход-175 СМБ-3".

Редкий "Восход" 1991 года выпуска простоял в гараже почти 30 лет, ни разу не эксплуатировался и предназначен исключительно для забытой игры в мотобол. Новый мотоцикл, окрашенный в красный цвет, находится в оригинальном состоянии и в заводской смазке. Местами имеется мелкая поверхностная коррозия, а также сколы и царапины.

Фото: www.vk.com/sovietcar
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"Восход" "обут" в родную 19-дюймовую кроссовую резину Л-131 Ленинградского шинного завода и практически не имеет ничего общего с серийной версией. Специальные мотоциклы для мотобола отличались огромной тягой и ускорением с низких оборотов. СМБ-3 оснащается двухтактным 175-кубовым мотором мощностью 18 л.с. Выпускались также и 250-кубовые версии СМБ-3, которые выдавали 32 л.с.

Спортивный одноместный мотоцикл производили на Ковровском мотозаводе в период с 1988 по 1992 годы. По мелкосерийной технологии завод собирал около 120 экземпляров в год. В своем время мотобольный "Восход-175 СМБ-3" стоил около 670 советских рублей. Всего было создано три модификации: СМБ, СМБ-2 и СМБ-3.

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