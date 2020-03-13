Песков оценил вероятность встречи "пятерки" СБ ООН в сентябре

Москва получила определенные сигналы, что Великобритания заинтересована в проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН. Наилучшим временем и местом для встречи могла бы быть юбилейная Генассамблея ООН в сентябре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать публикацию, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы согласился принять участие в саммите, и на вопрос, получила ли Москва официальный ответ, представитель Кремля сказал: "Да, есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи".

"Все говорят, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи "пятерки" могла бы стать юбилейная Генассамблея. Это сентябрь. Тоже будет 75 лет", - сказал Песков. "Опять же, времени много, преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять", - считает он. Пока перспективы проведения такого саммита, нужного всему человечеству, "очень позитивны и очень велики", заключил представитель Кремля.