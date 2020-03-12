Британия поддержала идею Путина о саммите "пятерки" СБ ООН

Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.

"В целом Великобритания поддерживает встречу лидеров пятерки СБ ООН в будущем для обсуждения вопросов международного мира и безопасности", - приводит ТАСС слова представителя правительства Соединенного Королевства.

Он добавил, что британские власти находятся в контакте с российскими, "чтобы обсудить дальнейшие детали их предложения".

Ранее предложение, высказанное Владимиром Путиным на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, поддержали Китай и Франция, а также руководство ООН.