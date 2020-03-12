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12.03.2020 22:27
Рубрика: В мире

Британия поддержала идею Путина о саммите "пятерки" СБ ООН

Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.

Генсек ООН оценил инициативу Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности

"В целом Великобритания поддерживает встречу лидеров пятерки СБ ООН в будущем для обсуждения вопросов международного мира и безопасности", - приводит ТАСС слова представителя правительства Соединенного Королевства.

Он добавил, что британские власти находятся в контакте с российскими, "чтобы обсудить дальнейшие детали их предложения".

Ранее предложение, высказанное Владимиром Путиным на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, поддержали Китай и Франция, а также руководство ООН.

В мире Европа Великобритания Международные организации ООН Совет Безопасности ООН

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