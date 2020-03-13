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13 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", за IV квартал 2019 года (по состоянию на 28 февраля 2020 года)

Опубликован 13 марта 2020 г.

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", за IV квартал 2019 года (по состоянию на 28 февраля 2020 года)

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", за IV квартал 2019 года (по состоянию на 28 февраля 2020 года)
(gif, GIF, 213 Кб)