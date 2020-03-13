Путин оперативно направит в КС запрос по поправкам в Конституцию

13 марта в Совет Федерации поступили итоги голосования всех 85 региональных законодательных собраний, все положительные. На вопрос корреспондента "РГ", когда президент направит запрос в КС, Песков сказал, что точно сейчас ответить не может. "Но это будет все достаточно оперативно делаться", - подчеркнул он. "Ведь процесс развивается сам, поэтому будем смотреть", - добавил представитель Кремля.

Голосование в регионах - тема номер один для российской повестки, и этим конечно, продиктован и объясняется тот интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок, также сказал Песков.