Все региональные парламенты поддержали поправки в Конституцию

Требование о поддержке региональными парламентами закона об изменениях в Основной закон содержится в ст. 136 действующей Конституции. Там указано, что для вступления поправок в силу необходимы положительные отзывы двух третей субъектовых заксобраний, то есть не менее 57 регионов должны высказаться "за". Это количество было достигнуто еще 12 марта в первой половине дня.

Большинство региональных парламентов провело заседания в четверг. В пятницу поправки в Конституцию обсудили депутаты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними по времени проголосовали члены Госсовета Адыгеи.

Теперь итоги голосования в регионах должен подвести Совет Федерации. Проект постановления "Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" включен в повестку внепланового пленарного заседания. Оно состоится в субботу, 14 марта.

Затем документ направится на подпись президенту, глава государства сначала направит его в Конституционный суд, а в случае признания новых норм соответствующими Основному закону - подпишет указ о проведении всероссийского голосования по поправкам.

Предполагается, что оно пройдет 22 апреля. Изменения в Конституцию будут считаться принятыми, если за них выскажется не менее половины участников голосования.