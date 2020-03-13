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13.03.2020 11:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Все региональные парламенты поддержали поправки в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Законодательные собрания всех 85 регионов России проголосовали за принятие поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Требование о поддержке региональными парламентами закона об изменениях в Основной закон содержится в ст. 136 действующей Конституции. Там указано, что для вступления поправок в силу необходимы положительные отзывы двух третей субъектовых заксобраний, то есть не менее 57 регионов должны высказаться "за". Это количество было достигнуто еще 12 марта в первой половине дня.

Фото: РИА Новости
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Большинство региональных парламентов провело заседания в четверг. В пятницу поправки в Конституцию обсудили депутаты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними по времени проголосовали члены Госсовета Адыгеи.

Теперь итоги голосования в регионах должен подвести Совет Федерации. Проект постановления "Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" включен в повестку внепланового пленарного заседания. Оно состоится в субботу, 14 марта.

Затем документ направится на подпись президенту, глава государства сначала направит его в Конституционный суд, а в случае признания новых норм соответствующими Основному закону - подпишет указ о проведении всероссийского голосования по поправкам.

Предполагается, что оно пройдет 22 апреля. Изменения в Конституцию будут считаться принятыми, если за них выскажется не менее половины участников голосования.

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