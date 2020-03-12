Региональные парламенты поддержали поправки в Конституцию

Раньше всех остальных закон о поправках в Конституцию рассмотрели депутаты дальневосточных регионов: Чукотки, Якутии, Бурятии, Хабаровского, Забайкальского края, Амурской, Магаданской области и других. Во всех субъектах, в которых рассматривались поправки, высказались "за" изменения.

Парламентарии Приморского края отметили, что "предлагаемые поправки в Конституцию определят правовую конструкцию государства на десятилетия вперед". В Сахалинской области особо подчеркнули важность поправок для округа.

- Законопроект о поправках в Конституцию Российской Федерации получил одобрение абсолютного большинства депутатов Сахалинской областной Думы, - заявил спикер парламента Андрей Хапочкин. - Для нас, дальневосточников, как и для всех жителей приграничных регионов, жизненно важно, что в Конституции будет закреплено положение о территориальной целостности России. Точка зрения сахалинских парламентариев по этому вопросу известна - для нас курильской проблемы нет, как нет лишних российских земель.

Вслед за Дальним Востоком внеочередные заседания провели законодатели Сибири, Поволжья, Северного Кавказа и других территорий. Поправки одобрялись где-то единодушно, где-то большинством голосов. Фракции КПРФ в регионах, как и их федеральные коллеги в Госдуме, при голосовании предпочли воздержаться. Основная причина - не все поправки, внесенные КПРФ, включены в итоговый вариант.

Так, в Томской области "за" проголосовали 32 депутата Законодательной Думы, а вот четверо депутатов фракции КПРФ, как и их федеральные коллеги, при голосовании воздержались. Позицию коммунистов объяснила руководитель фракции Наталья Барышникова. Она заявила, что считает реформирование Конституции поспешным. Законодательное собрание Новосибирской области изменения в Конституцию РФ поддержало единогласно.

В Крыму "за" проголосовали 67 из 69 присутствовавших на заседании парламентариев. Глава республики Сергей Аксенов, выступая перед депутатами, особо отметил законодательное закрепление незыблемости российских границ, что непосредственно касается Крыма.

- По известным причинам, мы были лишены возможности участвовать в конституционном процессе, завершившемся принятием Основного Закона в декабре 1993 года, того самого, по которому мы живем и в который теперь нам предстоит вносить важные изменения, - напомнил спикер крымского парламента Владимир Константинов. - За российской политической жизнью мы могли наблюдать тогда только со стороны. Теперь же мы в полной мере берем на себя ответственность за будущее страны, строим ее, охраняем и развиваем. Это еще одна яркая демонстрация нашего возвращения домой, полное и окончательная интеграция Крыма в российское политико-правовое пространство.

- Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Закрепляется защита гарантий достоинства граждан и уважение человека труда, - отметил, предваряя обсуждение документа на сессии, председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. - Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа не допускается. На уровне Конституции наша страна объявляется правопреемницей Советского Союза. Это позволит нам защитить экономические, территориальные и другие интересы, которые сегодня трактуются неоднозначно.

В поддержку поправок выступили и депутаты государственного собрания - курултая Республики Башкортостан.

- Эта тема сегодня, пожалуй, стоит на первом месте в повестке дня политической и общественной жизни страны, - прокомментировал председатель госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. - Это и не удивительно, поскольку вопрос затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться, - поправки вносятся на десятилетия, а возможно, и на века. Перечень предложенных изменений расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость нашего государства. В условиях гибкости современного политического процесса это должно стать страховкой от неожиданных "инициатив", которые потенциально могут ухудшить положение жителей нашей страны.

Спикер парламента подчеркнул, что граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос. "В связи с этим считаю обязанностью парламентариев всех уровней провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки", - призвал он коллег.

К общению с жителями готовятся и в Челябинской области. "Впереди - большая разъяснительная работа избирательных округах, - заявил спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. - Теперь депутаты всех уровней, от сельских поселений до городских округов должны встретиться с избирателями и рассказать о значении принимаемых поправок и их плюсах для граждан. России сейчас больше всего нужна социально-политическая стабильность, нам уже хватило революций".

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов также выразили готовность помочь жителям области разобраться в сути поправок ко дню голосования 22 апреля.