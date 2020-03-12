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12.03.2020 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Региональные парламенты поддержали поправки в Конституцию

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь) , Юлия Гарднер, Ольга Горюнова (Уфа) , Наталья Граф (Томск) , Никита Зайков, Дмитрий Мальков, Михаил Пинкус, Марина Ледяева
Региональные парламентарии оперативно приступили к рассмотрению закона об изменениях в Конституцию. В четверг, на следующий день после утверждения закона Госдумой и одобрения Советом Федерации, во многих регионах состоялись внеочередные заседания заксобраний и дум. Уже к середине дня в Совет Федерации поступили отзывы из 58 регионов.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Раньше всех остальных закон о поправках в Конституцию рассмотрели депутаты дальневосточных регионов: Чукотки, Якутии, Бурятии, Хабаровского, Забайкальского края, Амурской, Магаданской области и других. Во всех субъектах, в которых рассматривались поправки, высказались "за" изменения.

Парламентарии Приморского края отметили, что "предлагаемые поправки в Конституцию определят правовую конструкцию государства на десятилетия вперед". В Сахалинской области особо подчеркнули важность поправок для округа.

- Законопроект о поправках в Конституцию Российской Федерации получил одобрение абсолютного большинства депутатов Сахалинской областной Думы, - заявил спикер парламента Андрей Хапочкин. - Для нас, дальневосточников, как и для всех жителей приграничных регионов, жизненно важно, что в Конституции будет закреплено положение о территориальной целостности России. Точка зрения сахалинских парламентариев по этому вопросу известна - для нас курильской проблемы нет, как нет лишних российских земель.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Вслед за Дальним Востоком внеочередные заседания провели законодатели Сибири, Поволжья, Северного Кавказа и других территорий. Поправки одобрялись где-то единодушно, где-то большинством голосов. Фракции КПРФ в регионах, как и их федеральные коллеги в Госдуме, при голосовании предпочли воздержаться. Основная причина - не все поправки, внесенные КПРФ, включены в итоговый вариант.

Так, в Томской области "за" проголосовали 32 депутата Законодательной Думы, а вот четверо депутатов фракции КПРФ, как и их федеральные коллеги, при голосовании воздержались. Позицию коммунистов объяснила руководитель фракции Наталья Барышникова. Она заявила, что считает реформирование Конституции поспешным. Законодательное собрание Новосибирской области изменения в Конституцию РФ поддержало единогласно.

В Крыму "за" проголосовали 67 из 69 присутствовавших на заседании парламентариев. Глава республики Сергей Аксенов, выступая перед депутатами, особо отметил законодательное закрепление незыблемости российских границ, что непосредственно касается Крыма.

- По известным причинам, мы были лишены возможности участвовать в конституционном процессе, завершившемся принятием Основного Закона в декабре 1993 года, того самого, по которому мы живем и в который теперь нам предстоит вносить важные изменения, - напомнил спикер крымского парламента Владимир Константинов. - За российской политической жизнью мы могли наблюдать тогда только со стороны. Теперь же мы в полной мере берем на себя ответственность за будущее страны, строим ее, охраняем и развиваем. Это еще одна яркая демонстрация нашего возвращения домой, полное и окончательная интеграция Крыма в российское политико-правовое пространство.

- Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Закрепляется защита гарантий достоинства граждан и уважение человека труда, - отметил, предваряя обсуждение документа на сессии, председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. - Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа не допускается. На уровне Конституции наша страна объявляется правопреемницей Советского Союза. Это позволит нам защитить экономические, территориальные и другие интересы, которые сегодня трактуются неоднозначно.

В поддержку поправок выступили и депутаты государственного собрания - курултая Республики Башкортостан.

- Эта тема сегодня, пожалуй, стоит на первом месте в повестке дня политической и общественной жизни страны, - прокомментировал председатель госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. - Это и не удивительно, поскольку вопрос затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться, - поправки вносятся на десятилетия, а возможно, и на века. Перечень предложенных изменений расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость нашего государства. В условиях гибкости современного политического процесса это должно стать страховкой от неожиданных "инициатив", которые потенциально могут ухудшить положение жителей нашей страны.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Спикер парламента подчеркнул, что граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос. "В связи с этим считаю обязанностью парламентариев всех уровней провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки", - призвал он коллег.

К общению с жителями готовятся и в Челябинской области. "Впереди - большая разъяснительная работа избирательных округах, - заявил спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. - Теперь депутаты всех уровней, от сельских поселений до городских округов должны встретиться с избирателями и рассказать о значении принимаемых поправок и их плюсах для граждан. России сейчас больше всего нужна социально-политическая стабильность, нам уже хватило революций".

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов также выразили готовность помочь жителям области разобраться в сути поправок ко дню голосования 22 апреля.

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