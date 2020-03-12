Клишас: Из регионов поступило 58 отзывов на поправки в Конституцию

В верхнюю палату российского парламента поступило достаточное количество отзывов региональных заксобраний на закон о поправке к Конституции, чтобы включить соответствующий вопрос в повестку пленарного заседания 14 марта, сообщил журналистам глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более 2/3 регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции РФ", - сказал он. В аппарате комитета "РГ" уточнили, что получено 58 решений региональных парламентов.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству направил предложение председателю Совфеда Валентине Матвиенко включить вопрос об установлении результатов голосования в регионах на ближайшее заседание Совета Федерации 14 марта", - добавил сенатор.

Напомним, накануне закон об изменениях в Основной закон прошел третье чтение в Госдуме и был одобрен Советом Федерации.

После того как верхняя палата федерального парламента подведет итоги голосования в региональных заксобраниях, текст закона будет направлен президенту. Глава государства намерен сначала запросить мнение Конституционного суда РФ о соответствии Основному закону нормы о праве действующего президента баллотироваться на новый срок. В случае положительного решения глава государства подпишет указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может пройти 22 апреля.

Изменения будут считаться одобренными при поддержке более чем половины участников голосования.