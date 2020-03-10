Путин ответил на предложение Терешковой вновь избираться на пост президента

Президент России Владимир Путин считает, что возможность для действующего президента вновь претендовать на этот пост после принятия поправок в Конституцию может быть внесена в законодательство только в том случае, если за нее проголосуют граждане, а Конституционный суд признает ее законной. Такое мнение он высказал в ходе выступления на заседании Госдумы.

Ранее депутат Валентина Терешкова предложила "заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность" после внесения изменений в Основной Закон.

Это предложение "по сути означает снятие ограничений для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах, естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", отметил Путин.

Он считает, что введение такой нормы возможно, "в случае, если граждане проголосуют и подержат такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля".

Однако этот вариант возможен "при одном условии", продолжил глава государства. "А именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениями Конституции", - заявил он.

"Давайте не будем забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки", - напомнил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что менять Основной закон целиком не следует, "даже для решения вопросов президентской власти, поскольку Конституция далеко еще не исчерпала свой потенциал, "а напротив - доказала свою эффективность".