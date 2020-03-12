В Сибири депутаты поддержали поправки в Конституцию

Сегодня в региональных парламентах Сибири прошли внеочередные сессии. Большинством голосов депутаты поддержали закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Напомним, в среду Закон о внесении изменений в главный правовой документ страны был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

- Наше собрание носит исторический характер, - отметила спикер Законодательной думы Томской области Оксана Козловская. - И прежде всего потому, что поправки не могут вступить в силу без их одобрения субъектами Российской Федерации. Главная цель поправок - закрепить в Конституции все политические и социально-экономические достижения страны за последние два десятилетия. И обеспечить правовой фундамент дальнейшего развития государства.

В результате томская дума одобрила пакет поправок в Конституцию РФ."За" проголосовали 32 депутата, 4 народных избранника воздержались.

В Новосибирске голосование за пакет поправок было единогласным: "За" - 59 голосов, "против" и воздержавшихся - нет.

- Учитывая такую слаженность в работе заксобрания, я в предвыборный год буду биться за каждого депутата, невзирая на партийную принадлежность тех, кто сидит в этом зале, - заявил председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

В Кемеровской области согласно результатам голосования, поправки были поддержаны большинством голосов. 30 парламентариев одобрили закон и двое воздержались.

В Республике Алтай "за" поправки проголосовали 34 депутата. В Омской области и Алтайском крае голосование пока не закончилось.