Правительство не поддержало строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище

Правительство выступает против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пообещав закрыть на этом дискуссию.

"Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит", - подчеркнул глава правительства в Переславле-Залесском на совещании по развитию малых городов.

Он обратил внимание, что компания, планирующая строительство, не предоставляет документов, которые бы опровергли нанесение экологического ущерба региону. В то же время ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны и не смогут справиться со сбросами от производства целлюлозы.