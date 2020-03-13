СК начал проверку после гибели водителя под деревом в Москве

Столичное ГСУ СК начало проверку после трагической гибели автолюбителя на востоке Москвы.

На 1-ю Мясниковскую улицу, где автомобиль раздавило дерево, прибыли следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам разбирательства станет ясно, есть ли основания для уголовного дела.

Ранее "РГ" сообщала, что у дома № 16 на 1-й Мясниковской улице на проезжавшую мимо Mazda упало дерево, поваленное ветром. Машина проехала еще 100 метров и врезалась в припаркованные авто. Водитель иномарки погиб на месте.