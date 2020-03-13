Городские службы переведены в режим чрезвычайной готовности из-за ветра

Мэр Москвы Сергей Собянин "ВКонтакте" выразил соболезнование семье мужчины, который трагически погиб сегодня во время шквалистого усиления ветра.

"К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие", - отметил глава города. Как подчеркнул Собянин, все коммунальные и экстренные службы переведены в режим чрезвычайной готовности. Ветер, скорость которого достигла 25 метров в секунду, повалил более 200 деревьев по всей столице.

Одно дерево, как уже писала "РГ", упало на проезжавшую мимо Mazda. Водитель иномарки погиб от тяжелых травм.

"Еще раз прошу быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода, - обратился к москвичам Собянин. - Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать".