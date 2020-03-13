Комиссия признала законным усыпление собак в Якутске

В ходе комиссионной проверки, проведенной по факту усыпления более 200 собак и кошек в пункте передержки животных в Якутске, нарушений выявлено не было.

Созданная по распоряжению правительства Якутии комиссия признала, что большое число животных было умерщвлено ветеринарами, чтобы не допустить в городе вспышки бешенства.

"Итогами проверки подтвержден факт получения 3 марта в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории положительного результата анализа на антиген вируса бешенства и принятия Департаментом ветеринарии Якутии своевременных и необходимых мер в соответствии с установленными требованиями", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

На итоговом заседании комиссии было отмечено, что усыпление животных, находившихся на карантине в пункте передержки, было проведено в соответствии с правилами "СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных". Тем не менее, точка в этом происшествии еще не поставлена.

Скандал разгорелся 9 марта, когда проникшие на территорию пункта передержки зоозащитники вскрыли контейнер с усыпленными животными и распространили видео в Интернете. Они же вызвали полицию. На заседании комиссии представитель МВД сообщил, что следственно-оперативная группа собрала материалы с осмотром места происшествия и изъяла документы по усыплению животных. Материалы переданы в следственную часть. Кроме того, проводится проверка по факту незаконного проникновения на карантинную территорию пункта передержки самих зоозащитников.

Продолжаются и проверочные мероприятия, организованные республиканской прокуратурой.