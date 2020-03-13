В Приамурье после стрельбы в школе начали служебную проверку

Служебную проверку проводит минобразования Амурской области после стрельбы в школе. Инцидент произошел вчера в городе Свободном.

По предварительным данным 18-летний ученик этого образовательного учреждения открыл огонь из пневматического оружия. Пострадали два учащихся 6 и 8 классов. Школьный врач оказал детям помощь на месте, после чего их отпустили домой.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Предполагаемый виновник отпущен под обязательство о явке.

- Выясняются обстоятельства, повлекшие за собой инцидент. Действия руководства школы, которое незамедлительно уведомило полицию о произошедшем событии, считаем правильными, - цитирует РИА Новости главу регионального минобразования Светлану Яковлеву.

По ее словам, сейчас во всех школах области проводят внеплановые проверки. Образовательное учреждение, в котором произошла стрельба, работает в обычном режиме.