В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести в республике до 15 апреля особый санитарно-эпидемиологический режим во избежание распространения коронавируса.

Об этом сообщила представителями СМИ руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Особый режим включает в себя ряд ограничений. В первую очередь они связаны, как уже писала "РГ", с проведением массовых мероприятий.

Все международные спортивные соревнования перенесут на более благополучный период, регулярные матчи и игры будут проводиться без участия зрителей.

Сдвинут сроки и культурных мероприятий. А запланированные гастрольные концерты состоятся лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований безопасности.

Сам президент РТ отменил все зарубежные поездки и командировки представителей татарстанской власти. Аналогичные рекомендации получили все предприятия региона. Если кто-либо все же решился на командировку, то возвращению он должен пройти двухнедельный карантин.

К примеру, на домашнем карантине после поездки в Германию сейчас находится министр экологии РТ Александр Шадриков.

Все, кто вернулся с территорий, где зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщить об этом сотрудникам Росоптебнадзора и оставить контактную информацию.

Для этого в Татарстана открыта горячая линия +7 (843) 296-02-24.