Как мошенники наживаются на страхах сибиряков

В Сибири растет число мошенников, выдающих себя за работников коммунальной сферы. Липовые газовщики, электрики и слесари запугивают жильцов возможными авариями и взрывами, вынуждая приобретать оборудование втридорога. Как не попасться на уловки аферистов, выясняла корреспондент "РГ".

Газ вспыхнул - слесарь сбежал

В Омске в пятиэтажке Амурского поселка произошел хлопок газа - жильцов пришлось срочно эвакуировать. А уже спустя несколько часов после выхода утренних новостей в квартиру корреспондента "РГ" позвонил мужчина в спецодежде, представился работником газовой службы и даже показал какое-то удостоверение.

- Идет проверка газового оборудования, - сообщил он и потребовал предоставить ему абонентскую книжку и доступ к плите. - Вы уже слышали, что сегодня произошло в Амуре? А у вас в квартире, между прочим, тоже не исключена утечка газа. Шланг у вашей плиты резиновый, такие давно не делают. Он полностью рассохся, срок годности истек еще шесть лет назад. Это просто чудо, что у вас еще ничего не взорвалось. Надо его срочно менять. Я пришлю к вам мастера.

- Но подождите, - возразила я. - В нашем доме ежегодно проводится техобслуживание газового оборудования, и мне ни разу не сообщали про неисправный шланг. Позвольте, я уточню в управляющей компании.

- Гоните их в шею, - устало ответил на звонок диспетчер. - Это мошенники.

А 62-летняя хозяйка квартиры на соседней улице поверила фальшивым газовщикам и согласилась заменить якобы неисправный газовый кран. Пенсионерка подписала договор и акт ремонтных работ, заплатила 1,4 тысячи рублей. Во время демонтажа газ воспламенился. Слесарь тут же сбежал, а в квартире возник пожар.

Это уже не первый случай, когда подобные визиты заканчиваются взрывами и пожарами. Пенсионера с улицы Блюхера после аналогичной замены крана госпитализировали в ожоговый центр.

Дело в том, что компания "Омскоблгаз" начала массово штрафовать абонентов за недопуск в квартиры специалистов для проверки газового оборудования. Опасаясь санкций, запутавшиеся омичи распахивают двери мошенникам.

- Если к вам в квартиру пришли люди, представившиеся сотрудниками газовой службы, первым делом позвоните старшей по дому или в управляющую компанию. Они должны точно знать, когда в вашем доме запланирована проверка оборудования, - советует начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Виктор Галкин. - Если вы все-таки открыли двери - перепишите все данные мастера и сообщите о его визите своим родственникам. Если заподозрили неладное - звоните в полицию.

Требуются умеющие убеждать

В феврале омские полицейские задержали руководителя одной из фальшивых газовых служб - 38-летнего уроженца Новосибирской области Андрея Вахненкова. В ближайшее время он вместе с тремя подельниками предстанет перед судом.

"Топ-менеджеры" сетевого маркетинга, начинавшие с продаж дешевых, но "качественных" ножей и пылесосов, организовали сбыт сигнализаторов загазованности. Распространителей набирали по объявлениям: требуются молодые, активные, умеющие убеждать люди. Будущих "сетевиков" раскрепощали, используя методики вовлечения в секту. Заставляли читать стихи, стоя на стуле, приставать к прохожим и танцевать, раздевшись донага. Им внушали: вы спасаете людей от смерти и несете добро. А потом такие "заряженные энергией" продажники приходили в квартиры к пенсионерам.

Мошенники демонстрировали страшные фотографии взорвавшихся из-за утечки газа домов и обугленные трупы пострадавших. И тут же предлагали приобрести газоанализаторы.

- Они рассказывали, что такие приборы стоят двадцать пять - тридцать тысяч рублей, - отмечает оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Георгий Кушнарев.

Перепуганные старики соглашались. На самом деле приборы стоили около пятисот рублей. И спасти от утечки газа никого не могли, поскольку реагируют только на дым. Аферисты приклеивали их на стены на двухсторонний скотч. Некоторые умудрялись продать одной и той же старушке по три-четыре коробочки - в разные комнаты. В конце рабочего дня на итоговой планерке такого продажника благодарили аплодисментами. Лучших коммивояжеров поощряли премиями, алкоголем и вечеринками. Прямо как в фильме "Волк с Уолт-стрит".

По данным полиции, только в Омске работали около семидесяти распространителей газоанализаторов. Периодически они выезжали на гастроли в соседние регионы - Усть-Ишим, Новосибирск, Алтайский край. В списке потерпевших - сотни сибиряков.

Впрочем, запустив "бизнес" в Сибири, "топ-менеджеры" стали открывать филиалы по всей стране. Последний раз Вахненков набирал распространителей в Крыму.

Ждем "электриков"

- Мы предполагаем, что организаторы данных преступных схем базируются в Москве и Казани, - считает Виктор Галкин. - Ежегодно они разрабатывают новые способы обмана доверчивых граждан. Легенды продумываются до мелочей, пишутся обучающие алгоритмы, изучается законодательство. Далее в регионы выезжают организаторы, которые набирают штат сотрудников, проводят обучение и координируют их деятельность.

Несколько лет назад в Сибири активно работали медицинские центры, куда пациентов приглашали на бесплатное обследование и запугивали "смертельными болезнями". Ветеранов и пенсионеров мошенники посещали, представляясь руководящими сотрудниками регионального минздрава или отдела соцзащиты. "Высокопоставленные" гости предлагали пожилым людям приобрести уникальные терапевтические аппараты.

Теперь же аферисты играют на наших страхах перед коммунальными авариями и катастрофами. Как правило, поквартирный обход граждан начинается сразу после того, как происходит очередное ЧП.

В ближайшее время в Сибири ожидают "десант" фальшивых электриков. Схема их работы уже известна. "Проверяющие" в униформе вставляют в розетки отвертку-индикатор, начинающую мигать красным светом. Жильцам рассказывают о неисправности электрооборудования, которое может привести к короткому замыканию и ночному пожару. Счет за ремонтные работы на одном участке обычно составляет шесть-семь тысяч рублей, хотя на самом деле индикатор показывает, на каком из контактов розетки находится "фаза".

Собранные клиентские базы данных стекаются в центральные офисы разработчиков преступных схем. А спустя некоторое время горожане становятся жертвами аферистов по новому кругу. Бывшим клиентам липовых медиков, газовщиков или электриков звонят с незнакомых номеров, сообщают о возбужденных делах и предлагают якобы за счет бюджета компенсировать расходы на "незаконные" приборы или услуги. Только для этого необходимо заплатить налог или скинуться на услуги адвокатов. Пострадавшие уже есть.

Комментарий

Татьяна Буденная, представитель компании "Омскгоргаз":

- Информация о деятельности неспециализированных организаций, осуществляющих установку и замену внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, поступает к нам постоянно. Названия у фирм разные, но в них всегда есть слово "газ" - ООО "ПромГазМонтаж", "Городская газовая служба", "Служба газа", "Городская газовая безопасность". Они вводят жильцов в заблуждение, утверждая, что являются нашими сотрудниками, либо состоят с нами в договорных отношениях. Затем заявляют о необходимости замены крана или шланга. Такие организации неоднократно предупреждались о недопустимости проведения данных работ, но, несмотря на это, они продолжают свою деятельность.

Кстати

Еще одна схема мошенничества - "бесплатная" профилактика стеклопакетов. Около тридцати заявлений поступило в полицию от омичей, разрешивших "городской службе" проверить состояние своих пластиковых окон. В ходе диагностики "специалисты", конечно же, выявляют серьезные проблемы, которые могут привести к жутким последствиям. Обманом заставляют подписать договор на обслуживание. В результате горожане теряют от пяти до пятидесяти тысяч рублей.