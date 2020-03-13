На омича завели дело за объявление в соцсетях от имени соседки

Омская полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина. Он опубликовал в социальных сетях информацию об оказании интимных услуг от имени своей соседки.

За помощью в полицию обратилась 39-летняя омичка. Она рассказала, что ей периодически звонят мужчины с просьбой оказать интимные услуги. Как выяснилось, кто-то разместил ее личные данные на сайтах знакомств и в социальных сетях.

Полиция установила, что информацию, порочащую достоинство омички, разместил ее сосед по земельному участку. Ранее между ними произошел конфликт по поводу межевания. В результате мужчина решил отомстить несговорчивой соседке через социальные сети.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - сообщает УМВД России по Омской области.

Если вина омича будет доказана в суде, ему может грозить штраф в размере до миллиона рублей.