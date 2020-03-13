Второй заболевшей COVID-19 в Калининграде стала мать первой пациентки

Власти Калининградской области рассказали о втором случае заражения новым коронавирусом в регионе. Диагноз подтвердился у пожилой женщины - матери первой пациентки. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов.

Напомним, первый в регионе случай коронавируса был зафиксирован у женщины, вернувшейся из Италии. У ее матери вирус выявили в условиях карантина в стационаре. Пожилая женщина продолжает находиться в карантинном боксе, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По словам Антона Алиханова, ограничивать занятия в школах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пока не планируется. Однако в регионе ограничили выезд организованных групп детей за рубеж для участия в спортивных, культурных, туристических и других массовых мероприятиях.

Кроме того, калининградские чиновники, депутаты и сотрудники подведомственных учреждений должны отменить заграничные командировки. Эти ограничительные меры будут действовать как минимум в течение месяца.