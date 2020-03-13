Samsung запускает в России дезинфекцию смартфонов

После официального объявления пандемии коронавируса COVID-19 люди делают все возможное, чтобы избежать заражения. Многие сферы бизнеса терпят колоссальные убытки.

Например, компании Samsung приходилось несколько раз останавливать производство на своих заводах.

Среди рекомендаций ВОЗ в числе первых называется соблюдение личной гигиены. В чистоте также советуют содержать и гаджеты, которые большую часть времени соприкасаются с руками.

В свете этих событий Samsung запустила в ряде стран, в том числе и в России, службу дезинфекции Galaxy Sanitizing. Об этом пишет ресурс Sammobile.

Услуга бесплатна, ее можно получить в фирменных салонах Samsung. Устройства под брендом корейского производителя - смартфоны, часы, наушники - обрабатываются ультрафиолетом.

Компания не рекомендует использовать для очистки девайсов абразивные материалы или агрессивные химические вещества - это может повредить экран.