Мы предлагаем читателям самые значимые поправки в Конституцию, которые вызвали наибольший интерес в обществе

Для меня важно не то, в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной Закон, вот что важно... По сути, важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. Владимир Путин

Как вы, дорогие друзья, решите, так и будет

Пакет поправок в Конституцию принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Владимир Путин во время второго чтения в Госдуме выступил перед депутатами по поводу инициатив, касающихся высшего руководства страны.

Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые депутаты Государственной Думы!

Председатель парламента проинформировал меня о дискуссии, которая развернулась здесь при рассмотрении во втором чтении поправок к Конституции Российской Федерации.

Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также то, что именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений в Основном Законе страны, я посчитал необходимым, не откладывая, высказать прямо здесь, в стенах Государственной Думы, и свою позицию относительно крайне важных предложений, которые сегодня прозвучали, и сказал об этом Председателю.

Но начать, уважаемые коллеги, хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, которые напрямую и в очень интенсивном и напряженном режиме непосредственно участвовали в подготовке поправок к Основному Закону.

Еще раз повторю: они, эти поправки, давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности - то, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.

Согласен с выступавшими: мир действительно меняется. Это касается не только бурного, взрывного, по сути дела, характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи.

Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно.

Однако все это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и, как сейчас говорят, вызовы. При этом в мире, конечно же, - об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом - есть и те, кто хотел бы сдержать Россию и для этого готов использовать любую возможность.

Собственно, "политика сдерживания" давно применяется, это мы с вами хорошо знаем, и те, кто это делает, говорят об этом открыто и не стесняются. Ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне. Можно даже посчитать, сколько на это выделяется ресурсов, это счетные позиции.

Знаю, что оценки ведущих политических сил страны по всем этим вопросам в значительной степени совпадают. Это еще раз ясно прозвучало в ходе нашей недавней встречи с лидерами фракций Государственной Думы в Кремле, которая началась 5-го, а, как заметил Геннадий Андреевич Зюганов, посмотрел на часы и заметил, что закончилась наша встреча уже 6 марта.

При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, "на живую нитку", и пока еще очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно институт президентской власти.

Владимир Путин специально приехал в Госдуму, чтобы объяснить депутатам свою позицию по ключевым поправкам в Конституцию. Фото: Сергей Куксин/РГ

Ведь именно Президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций, Россия свой "план по революциям" выполнила.

Кстати говоря, в ходе поездок по стране я вижу, что наших граждан эти вопросы беспокоят не меньше, чем вас, уважаемые коллеги, не меньше, чем депутатов Государственной Думы. И эта озабоченность понятна. Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать.

Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны и вижу, что люди, во всяком случае, большинство общества, ждут, конечно, и моих собственных оценок, решений по ключевым вопросам формирования государственной власти в стране и сейчас, и после 2024 года.

Поэтому сформулирую свою позицию предельно ясно, честно и, уверяю вас, абсолютно откровенно, в том числе по тем конкретным предложениям, которые сегодня прозвучали, да и в целом поднимались в ходе дискуссии по поправкам в Конституцию.

Относительно позиции Александра Александровича Карелина о необходимости новых досрочных выборов Государственной Думы.

Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в Основной Закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок, а значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно.

Конечно, возникает вопрос, имеет ли [право] действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия? На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной Думы.

Еще раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия - новые полномочия - Государственной Думы. Народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Все, вопрос закрыт.

Повторю, речь идет о существенном расширении в данном случае полномочий парламента, и это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти. Я именно так это и планировал, уважаемые коллеги. Это будет означать повышение их взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых.

Считаю, что на данном этапе развития нашего общества такие изменения оправданны и достаточны. Это уже, по сути, качественный шаг вперед с точки зрения развития нашей демократии.

Хочу сейчас вернуться к теме, о которой уже говорил в начале. Мы действительно подошли к черте и, прежде чем переступить ее, должны, по мнению многих участников дискуссии, принять решение по принципиальному и чувствительному вопросу о высшем уровне государственной власти, а именно президентской. Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация в экономике (я уже только что об этом сказал), не только в экономике, в сфере безопасности лишний раз нам об этом с вами напоминает.

Прежде всего это необходимо для стабильности. Конечно, есть альтернативы, мы с вами хорошо это знаем, - это парламентская форма правления, которая широко применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована. Посмотрите, что происходит в странах традиционной парламентской демократии в Европе? Я без преувеличения говорю, годами в некоторых странах сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно.

Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов

Ну а, скажем, наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет Безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими бы то ни было серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо, более того, опасно.

Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества. Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с таким предложением, насколько мне известно, согласится, он все-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества и самым негативным, а возможно, и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан. Давайте не будем этого делать.

Были предложения, прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги, сделать это на основании того, что граждане проголосуют (если проголосуют) за предложенную поправку.

Да, в апреле состоится общероссийское голосование. Но в таком случае получится, что полномочия Президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, на любых, и на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными.

Предложения, которые высказала Валентина Владимировна Терешкова (мы все с огромным уважением к ней относимся, хочу еще раз поздравить вас с недавним днем рождения, Валентина Владимировна), в принципе, тоже понятны. Первое - исключить из Конституции количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны - президент. Похожая по сути идея прозвучала на моей недавней встрече в Петербурге с гражданами, там один из ветеранов как раз именно это и предложил. Я тогда сказал, что не хочется возвращаться к временам Советского Союза. Не скрою, был некорректен, это некорректное замечание, потому что во времена Советского Союза никаких выборов-то и не было, там все решалось достаточно келейно либо в результате внутрипартийных каких-то процедур или интриг. Выборов и не было. Сейчас абсолютно другая ситуация, это правда, сейчас нужно идти на выборы. Это другая ситуация.

Строго говоря, формально сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам, тем более что во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, никаких ограничений по количеству сроков избрания главы государства нет. Кстати говоря, и за океаном, в тех же Штатах, поправка в Конституцию, которая ограничивает количество сроков двумя, впервые появилась только в 1947 году, и только в 1951 году за нее проголосовали, ее ратифицировали все штаты. 1951 год - не так уж далеко, с точки зрения истории - совсем вчера. Я объясню, почему.

Кстати говоря, прецеденты избрания больше двух сроков были в тех же Штатах. И почему? Смотрите: Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета в Штатах на тот период времени, потом Вторая мировая война. В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходит, конечно (а в нашем случае мы еще не все преодолели после развала Союза, это тоже понятно), стабильность, может быть, и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны еще много проблем.

Но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять, я на­деюсь, на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам с вами нужно подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков.

Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года.

В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный Суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного Закона, Конституции.

Давайте не будем забывать: мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил, а, напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Поэтому повторю: в случае принятия Федеральным Собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный Суд Российской Федерации.

И завершая свое выступление, вновь хочу выразить признательность депутатам Госдумы и Совету Федерации, членам Совета Федерации за активную, содержательную работу по поправкам в Конституцию. Я хочу искренне поблагодарить граждан России за поддержку. Чувствовал и чувствую ее все годы работы. Без такой поддержки трудно и невозможно было бы вообще что-либо сделать, особенно в самые трудные годы, в начале 2000-х.

Знаю, что не все из того, что планировали, нам удалось. С пониманием отношусь и к критике, которая звучит в том числе и связана с рядом непростых решений. Но хочу заверить вас в том, что в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России. Исключительно волей нашего народа. И именно поэтому, кстати говоря, предложил вынести все эти поправки в Конституцию России на решение наших граждан, на всероссийское голосование.

И обращаясь к гражданам, хочу сказать: как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае до 2024 года. А там видно будет.

Поправка Валентины Терешковой

Сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера для нашей страны, для России, абсолютно необходимы

С важной инициативой на заседании Госдумы выступила депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Уважаемые коллеги, Александр Александрович Карелин внес поправку о досрочных выборах в Государственную Думу, если изменения в Конституцию будут поддержаны гражданами и вступят в силу, и сказал очень важные слова, что мы должны быть честными перед людьми, перед своими избирателями. Считаю, что только так мы и должны поступать, поэтому поддерживаю его предложение.

Мы видим, как меняется мир, меняется жизнь, должны меняться и мы - общество, власть, страна - соответствовать высочайшей динамике этих глобальных, кардинальных перемен. И поэтому нам понятно, что изменения в Основной Закон - решения назревшие, необходимые, правильные, отвечающие задачам развития России и, что очень важно, закрепляющие наши достижения и те ценности, которыми мы дорожим и которые являются для нашего общества прочной опорой.

Президент в этом направлении активно действует, именно с этой целью предложил поправки в Конституцию, где передает часть своих полномочий Государственной Думе и Совету Федерации. Большое количество поправок, которые выносятся сегодня на второе чтение, рождены в открытых спорах и дискуссиях, которые шли в нашей стране последние полтора месяца.

Этот процесс обсуждения - наши внутренние вопросы.

Но что хочу отметить? Почему-то за пределами России нашлось немало недоброжелателей, которым не нравятся наши поправки. Казалось бы, что им за дело? Ведь это наша Конституция, наши внутренние дела и заботы. Значит, мы коснулись каких-то чувствительных для них тем. Значит, у них были далеко идущие и далеко недружественные планы относительно России. И, внося поправки в Конституцию, мы такие планы, что называется, тормознули. А значит, защитили себя, укрепили свой суверенитет.

Поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, это не текущие вопросы. Это вопросы нашего будущего в меняющемся мире. Все процессы буквально спрессованы, все меняется каждый день. И мы находимся сейчас у важного рубежа. Или мы примем решение, определяющее наше будущее, или бесповоротно упустим время, создадим колоссальные риски непредсказуемости.

Вопрос не просто о должности главы государства, а именно о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал и принимает решения. То есть о человеке, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться

Повторяю - мир сейчас очень сложный. Все больше вызовов и угроз, и мы это ощутили при обсуждении поправок в Основной Закон. Нас, наши ценности, убеждения, целостность России, гражданское согласие стали проверять на прочность. И не только за пределами нашей страны, но и внутри. Дискуссии по поправкам стали для некоторых деятелей не поводом для содержательного разговора по существу, а зацепкой для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию. Вероятно, был расчет на то, что в период таких конституционных изменений государство окажется уязвимым, что у людей может возникнуть чувство неопределенности, что ими можно будет манипулировать.

У общества, у граждан России должна быть уверенность, что в условиях, когда мир проходит через колоссальные, просто космические перегрузки, когда в стране и мире идут значительные перемены, нас, что называется, не отбросит назад. Всем очевидно, что в любом прорывном развитии, а наша страна выбрала именно этот путь, надо предусмотреть надежную страховку. И такой страховкой, в этом я уверена на 100 процентов, может быть сильная президентская власть и нравственный, моральный авторитет лидера, который занимает этот пост.

Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, на открытых площадках, да и просто, как говорится, на кухне - это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить. Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года, и понимаю, почему. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решения и отвечал за них, и на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться.

Валентина Терешкова: Предлагаемые изменения не позволят раскачать ситуацию в стране. Фото: Сергей Куксин/РГ

И кто бы что ни говорил публично, исходя из политических соображений, я уверена, что каждый, в том числе и в этом зале, в глубине души это понимает и со мной согласен. У нас у всех все эти полтора месяца было много встреч с избирателями, и практически везде они говорили о будущем, о том, кто возьмет на себя ответственность за страну. Предложения были разные, кто-то прямо говорил: надо, чтобы Путин обязательно остался, кто-то выступал за обновление власти, за новые лица. Но при этом и у них была оговорка: нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Госсовете, и о Совете Безопасности, о Конституционном суде и Совете Федерации.

Понятно, что речь идет не только о роли и функциях этих органов, сколько о том, пойдет ли туда Путин. Иногда даже имени его не упоминают, говоря о нем.

Вопрос на самом деле стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и о ее будущем. Ну а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией.

Причем мы ничего не предопределяем заранее. Я да и вы тоже, никто другой не знаем, что будет в 2024 году, какова будет ситуация, потребуется ли в принципе воспользоваться этой возможностью, тем более я не знаю, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Но что я точно знаю, так это само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, для проведения преобразований, это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру. Причем если мы примем это решение, такие гарантии будут уже сейчас работать. Это в том числе остановит, охладит пыл тех, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию. Повторю, мы должны быть надежно застрахованы от подобных рисков, от разного рода авантюр и политиканства.

Вы что думаете, Путин не видит этих рисков? Конечно, видит и знает гораздо больше нас с вами о тех угрозах для стабильного развития России, которые носят и внешний, и внутренний характер, и хорошо понимает свою личную ответственность за то, чтобы таких угроз не допустить в будущем. Но он не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично, а мы должны обязательно этот вопрос ставить, а решать будет народ.

Поэтому, повторю, предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России, но мы должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди (это народ России) примут окончательное решение. У них должна быть эта возможность.

Поэтому прошу вас, коллеги, поддержать мое предложение по сути и по смыслу, поддержать и помочь юридически сформулировать необходимую поправку.

Депутаты Госдумы поддержали поправку Валентины Терешковой.

1. Право на социальные гарантии





Самые обсуждаемые

Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты:

- В центре забот государства должен быть человек, личность. Поправки в Конституцию социального плана - самые обсуждаемые и востребованные.

Многих волнует обеспечение незыблемости социальной политики.

/.../ Нужно усилить в Основном Законе положения о социальном государстве, закрепить норму о проведении в России единой социально ориентированной политики. Эта поправка предлагается к полномочиям правительства РФ. При этом помощь со стороны государства должна быть адресована человеку, а не социуму. То есть соцподдержка должна быть гарантированной и адресной.

Поддержка тех, кому труднее

"Мера человечности любого общества измеряется отношением этого общества к детям и старикам" - именно в такой форме эта известная в общем-то мысль была высказана Владимиром Легойдой, временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Зрелым человеком, который помнит, конечно, как в 90-е годы с задержкой на много месяцев платили ничтожно малые пенсии. А иногда и не платили вовсе. А за ничтожными пособиями приходилось ходить с протянутой рукой.

В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было более или менее бессмысленно, и больше того, даже вредно было, - сказал Владимир Путин о том времени. - А сейчас - нет, сейчас мы имеем такую возможность. Та же индексация пенсий, допустим, или МРОТ и так далее. Невозможно было тогда это написать в Основном Законе. Сейчас экономика у нас в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит, должны это сделать".

Действительно, 20 лет, которые минули с тех пор, были потрачены государством в том числе и на то, чтобы преодолеть эту циничную практику. Пенсии стали платить регулярно, вовремя. Они растут - да, может, не так быстро, как бы хотелось. Зато надежно и адекватно возможностям экономики. И теперь наконец достигнутый уровень социального развития общества будет - если народ согласится - закреплен в Конституции России.

Какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, уровень социальных гарантий не изменится

Что это значит? То, что вся мощь российского государства будет стоять на защите интересов стариков и детей. Это во-первых. А во-вторых, что вернуться к циничной практике девяностых уже не получится. Во всяком случае всевозможные недоплаты и невыплаты пенсий и социальных пособий станут антиконституционным преступлением.

В Конституции предлагается закрепить принцип гарантированности адресной социальной поддержки. "Тогда пособия, льготы и другие виды социальных гарантий будут действительно эффективными", - отмечали участники рабочей группы.

"То, что в Основном Законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и, конечно, не может не быть поддержано. Обязательно поддержим", - заявил президент во время обсуждения поправок. "Основной целью внесения поправок является обеспечить и закрепить те уровни достигнутого и социального, и правового развития, и социальные, и правовые гарантии, которые есть у нас сегодня у граждан", - заметил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

Помощь со стороны государства должна быть адресована человеку. То есть соцподдержка должна быть гарантированной и адресной

Поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, закрепляют в Основном Законе страны целый ряд новых положений о пенсионном обеспечении граждан, социальных выплатах, индексации социальных пособий. Еще одна важная их сторона - адресность. Нужно отметить и другое обстоятельство: какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, какие бы потрясения ни будоражили рынки, уровень социальных гарантий не изменится. Более того, именно за счет социальных гарантий государство может влиять на процессы в социуме: например, стимулировать повышение рождаемости, без чего невозможно решить демографические проблемы. Это отлично продемонстрировала программа материнского капитала, которая продолжает развиваться и усиливаться. При этом в центре внимания поправок - это человек. Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна.

2. Защита человека труда

Зарплата выше расходов

Работающий человек не может быть малоимущим. Этот очевидный факт теперь предложено закрепить в новом пункте 5 статьи 75 Конституции РФ. Согласно ему государство будет гарантировать, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет превышать прожиточный минимум.

Прожиточный минимум - стоимость потребительской корзины, которая включает минимальный набор продуктов, товаров и услуг, а также ежемесячные обязательные платежи. Он определяется на федеральном и региональном уровнях как в целом на душу населения, так и отдельно для разных категорий населения.

Поправка - новый импульс к переговорному процессу между работодателями и работниками

Человек, имеющий доходы ниже прожиточного минимума, считается малоимущим. Проще говоря, эта поправка в Конституцию закрепляет право каждого работающего человека обеспечивать свои основные потребности. Просто потому, что гражданин, своим трудом создающий добавочную стоимость, выполняющий важные для общества дела, не должен быть ни голодным, ни бедным. Кроме того, исходя из величины МРОТ рассчитываются многие социальные выплаты и пособия.

Права гражданина на работу и достойную оплату его труда - одни из основных. Фото: Владимир Аносов/РГ

"Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, - заявила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Наталья Агапова. - Это очень важно для человека труда, для людей труда, как мы, профсоюзники, говорим".

"Социологи нам говорят, что свыше 97 процентов граждан поддерживают эти поправки", - рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Владимир Путин: Сегодняшний рабочий и что такое человек труда - это, конечно, не то, что было в 50-х годах прошлого века. Люди, которые работают в офисе, за компьютером сидят, - это же тоже люди труда. Поэтому само понятие, конечно, наполняется другим содержанием, но все равно в основе процветания любого государства, любого общества стоит в центре человек труда. Поэтому отметить это в Основном Законе совершенно необходимо.

Социальные партнеры

Государство поможет своим гражданам решить проблемы, которые мешают их благополучию. В этом и есть смысл социального партнерства, норму о котором теперь предложено закрепить в Конституции.

Социальное партнерство - одна из тем поправок к Конституции. В Основном Законе страны будет закреплена норма о том, что правительство обеспечивает принцип социального партнерства. Механизм согласования интересов участников производственного процесса - работников и работодателей - отчасти новое для России явление. И важно, чтобы он работал на благо каждой из сторон.

Очень многие проблемы людей, сказывающиеся на всей их жизни, могли бы быть решены в рамках конструктивного диалога с работодателем. Такая возможность открывается после принятия поправки в Конституцию. "Поправка будет новым импульсом к переговорному процессу, более осмысленному, скажем так, при помощи новых формулировок Конституции, с нашими работодателями, которые позволяют себе некоторые отклонения даже от понятия "минимальный размер оплаты труда", - объяснила членам рабочей группы по поправкам к Конституции Наталья Агапова. "Обязательное социальное страхование работающих по трудовому договору является краеугольным камнем для того, чтобы это было всегда включено и в законы государства, и в те трудовые контракты, которые заключает каждый работающий, будь они коллективными или индивидуальными", - заметил глава ФНПР Михаил Шмаков.

По словам Шмакова, профсоюзы активно обсуждали все поправки в Конституцию. "Несмотря на крайне сжатые сроки, мы смогли получить несколько десятков мнений, за каждым из которых стоит позиция многотысячной организации, объединяющей членов профсоюзов, - заявил он на заседании Генерального совета ФНПР. - Считаю, что мы должны поддержать предложения президента и дополнить их своими - укрепляющими социальные права трудящихся. Наш лозунг: "Все на голосование!" И наш долг убедить всех членов профсоюзов и их семьи принять участие во всенародном голосовании".

Награда

Повелитель железной горки

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

"Чтобы стать хорошим дежурным по сортировочной горке, нужно видеть и чувствовать каждый вагон", - так рассказывает о своей работе Ольга Николаевна Бочкарева, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Она формирует составы уже больше четверти века. На железную дорогу пришла в 1981 году после окончания техникума. Ее обширные знания, богатый опыт и интуиция не остались незамеченными - в апреле 2019 года Ольга Николаевна получила свою высшую награду. Она стала Героем Труда.

3. Доступная медицина

"С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции "Cкорой помощи" во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90% - это федеральные ресурсы". Владимир Путин. Послание Федеральному Собранию. 15.01.2020 г

Поликлиника, которая бережет пациентов

Поликлиники, а за ними и все другие медучреждения в России должны перестроить работу так, чтобы свести к минимуму очереди, обеспечить удобную дистанционную запись к врачам. А доктора не будут тратить много времени на заполнение разных бумаг и смогут уделять больше внимания пациенту. Это основные принципы выстраивания новой модели организации работы первичного звена нашей медицины в рамках его модернизации.

Пилоты проекта "Бережливая поликлиника" в регионах показали - возможно избавиться от очередей, ведя четкую запись пациентов, обзванивая их в случае болезни доктора. Даже такие мелочи, как маршрутизация больных из кабинета в кабинет, в лабораторное или диагностическое подразделение, могут сэкономить массу сил и времени и врачам, и пациентам. А в доброжелательной обстановке повышается и эффективность лечения. В пилотном формате проект начали осваивать еще в 2016 году. А с прошлого года эта программа стала частью нацпроекта "Здравоохранение". В этом году на "бережливый" формат должны перейти уже 5122 поликлиники, а к 2024 году их станет 6864 во всех 85 регионах - это 72% от общего количества.

5122 поликлиники по всей стране уже работают по модели бережного отношения к пациентам.

Рецепт от главного доктора

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты:

Леонид Рошаль: Нам важно выстроить управленческую вертикаль в здравоохранении. Фото: Евгения Смолянская/РГ

- Национальная медицинская палата и участники Общероссийского народного фронта - да и не будет преувеличением сказать, все медики страны - считают, что добиться выравнивания качества медицинской помощи во всех регионах можно одним путем: нужно выстроить вертикаль управления здравоохранением в стране. Что нужно сделать: первое - включить в ведение Российской Федерации установление единых правовых основ организации оказания медицинской помощи; второе - в ведении регионов остается координация вопросов здравоохранения, включая создание условий для формирования здорового образа жизни, обеспечения и оказания доступной и качественной медпомощи; третье - органы местного самоуправления в пределах предусмотренных компетенций обеспечивают доступность медпомощи. Принятие этих поправок наряду с увеличением финансирования, решением кадровой проблемы позволит в будущем почувствовать реальные улучшения в здравоохранении..

Медпункт

Перехожу на прием

Любой гражданин страны в любом ее уголке должен быть обеспечен доступной и качественной медициной - этот очевидный постулат предлагается закрепить в Основном Законе страны.

Проект "Бережливая поликлиника", который реализуется во многих регионах, показал - возможно избавитьсяот очередей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Это означает несколько важнейших вещей: люди будут обеспечены качественной помощью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки к месту проживания; сохранится программа госгарантий, в рамках которой лечение бесплатно; наконец, постепенно должна исчезнуть медицинская "дискриминация" по месту проживания - даже жители глубинки смогут при необходимости получить консультацию столичного светила, а местный врач проконтролирует выполнение схемы лечения - это обеспечит развитие телемедицины.

Основные усилия сейчас направлены на первичное звено - поликлиники, ФАПы и амбулатории. Врачей там не хватает - по данным минздрава, дефицит уменьшился, но остается существенным - 24 тысячи специалистов. Не хватает и фельдшеров, и медсестер. Да и оснащение медучреждений требует кардинального улучшения.

С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена. Предстоит отремонтировать и оснастить современной техникой районные поликлиники и больницы, станции скорой помощи, обеспечить машинами медучреждения на селе. Регионы обязали найти жилье для врачей и фельдшеров в селах, поселках и малых городах. Вопрос кадров - ключевой. Будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь в регионах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Изменится порядок приема в медицинские вузы: 70-75 процентов бюджетных мест по специальности "Лечебное дело" и по направлению "Педиатрия" станут целевыми. Молодые врачи, отучившиеся на них бесплатно, должны будут отработать в определенном месте.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

4. Семейные ценности

Он, она и мы

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев - о том, почему семейные ценности нуждаются в особой законодательной защите и закреплении в Конституции.

До какой степени государство может регулировать личную жизнь человека?

- Государство не должно вмешиваться в личную жизнь человека. Каждый для себя решает сам, как жить. Но государство не просто вправе, оно обязано защищать ценности, которые скрепляют наше общество.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Что под ними подразумевается?

Сегодня особую важность приобретает защита базовых семейных ценностей

- Это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение, это правила, которые в обществе считаются нормой и прививаются новому поколению. Традиции со временем могут меняться. Но трансформация должна происходить постепенно и работать на созидание, а не на разрушение. Сегодня особую важность приобретает защита таких базовых семейных ценностей, как состав семьи: семья как ячейка общества - это прежде всего союз мужчины и женщины. Каждая семья пусть сама решает, как выстраивать отношения. Но в обществе должны существовать общепринятые нормы и правила, в том числе предлагающие модели выстраивания отношений в семье. Сегодня, когда уклад жизни стремительно меняется, выработать такие нормы - не просто насущная задача, это вопрос выживания страны и общества. Общество начинается с семьи, поэтому сейчас государство и принимает решительные меры для защиты института семьи.

Портрет семьи

В официальном браке состоят чуть больше половины россиян. Средняя российская семья - это мама с папой, которые мечтают о втором ребенке или уже его имеют. Молодые родители живут в отдельной квартире, чаще всего "двушке", взятой в ипотеку, и минимум раз в год ездят на море. Обычно - Черное.

Они присматривались друг к другу достаточно долго: прежде чем официально зарегистрировали свой брак, прошло около трех лет. Средний возраст жены, родившей первенца, 29 лет. Она на три года старше молодой мамы из конца 90-х, зато успела не только получить высшее образование, но и поработать по специальности.

Владимир Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама

Если в конце минувшего столетия среднестатистическая городская семья в России на первом ребенке и ставила точку, то с середины 2010-х годов модель изменилась: иметь двоих детей стало нормой.

Россияне женятся рано. Самый активный возраст вступления в брак в нашей стране - 20-29 лет. Но шесть лет назад социологи отметили, что "брачующихся" стало меньше, потому что молодежь 1990-х годов рождения, готовая по возрасту к женитьбе, немногочисленна. По свежему опросу ВЦИОМ, 90 процентов наших граждан не в восторге от неофициальных отношений.

Анна Кузнецова: Лучшая защита для детей - любовь к ним

Анна Кузнецова, детский омбудсмен:

Анна Кузнецова: Хочется всех обнять, прижать и не давать в обиду. Фото: Александр Корольков / РГ

- Мы многого добились. Мечтали о законе, и он был принят. Мечтали, чтобы во всех субъектах РФ были уполномоченные по правам ребенка, - и сейчас это так. Институт детского омбудсмена не относится ни к одному из ведомств. Мы очень радуемся, когда удается помочь ребенку. Например, нам написали о проблеме, мы быстро со всеми договорились, ребенка вовремя положили в больницу или вернули в семью. Таких случаев очень много. Я рада, хотя расстраиваюсь, если решать проблему приходится через административный ресурс и включая "ручной режим".

За неделю к нам может прийти 200 обращений граждан. Ведомства - помог федеральный закон - стали отвечать нам быстрее, и мы можем быстрее ответить заявителю. Чаще всего к Уполномоченному по правам ребенка обращаются по жилищным вопросам, на втором месте чередуются медицина и образование. Больная тема - разводы родителей. Мы помогаем, насколько возможно. Но попутно делаем выводы и отправляем предложения для изменения законодательства.

Главное - не управлять детьми, а направлять их. Когда смотришь на детей, хочется всех обнять, прижать и никогда не давать в обиду!

Подготовила Татьяна Владыкина

5. Стабильность и развитие

Фото: council.gov.ru

Талия Хабриева: Поправки в Конституцию укрепят стабильность власти

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, академик РАН Талия Хабриева в интервью "РГ" прокомментировала изменения, которые касаются органов власти.

Талия Хабриева уверена: поправки в Конституцию придадут устойчивость всей системе госорганов Фото: Сергей Куксин / РГ

Талия Хабриева: Происходит перераспределение полномочий в системе функционирования публичной власти: президент делится полномочиями с Государственной Думой, Советом Федерации. В 2008 году Госдума получила полномочия заслушивать отчеты правительства. Теперь делается следующий шаг: Госдума будет утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, а у Совета Федерации появятся новые полномочия, связанные с формированием органов силового блока.

Поправки усиливают стабильность власти?

Талия Хабриева: Согласно предлагаемым поправкам, когда президент отправляет в отставку председателя правительства, это не означает, что все правительство будет уходить в отставку, как сейчас. Может сохраниться и структура федеральных органов исполнительной власти. Это придаст больше стабильности и устойчивости системе государственных органов и всей политической системе.

Госдума и Совет Федерации: Новые полномочия - новые возможности

Многие поправки в Конституцию касаются институтов власти. В частности, предлагается новая схема формирования правительства и его взаимодействия с президентом и палатами парламента. Все это ни в коей мере не нарушает принцип разделения властей, наоборот, создается система единой государственной власти.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Министров выберут депутаты

В Конституции появятся и новеллы, касающиеся полномочий обеих палат Федерального Собрания. Так, Государственной Думе дается право утверждения по представлению председателя правительства кандидатур его заместителей и федеральных министров (за исключением тех, деятельностью которых руководит сам глава государства). Причем президент не может отказать в назначении должностных лиц, утвержденных Госдумой. Такое нововведение серьезно повысит роль парламента в вопросах формирования кабинета министров.

Судья и "силовики" - слово за сенатом

В свою очередь, Совет Федерации получает право по представлению президента назначать председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном судах страны, а также прекращать полномочия судей КС и ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на должности региональных прокуроров, что важно для баланса власти.

Именно для людей работают все государственные институты. Здесь очень важно, что поправки в Конституцию усиливают демократические начала публичной власти. Фото: Сергей Куксин / РГ

Еще одна серьезная новация - верхняя палата парламента вместе с главой государства будет обсуждать кандидатов в руководители министерств и ведомств, подчиняющихся напрямую президенту.

Местная власть: в одной цепочке с центром и регионом

Кроме того, в соответствии с поправками в Конституцию органы местного самоуправления и государственной власти РФ войдут в единую систему публичной власти.

На заседаниях рабочей группы говорилось о том, что местному самоуправлению - как самой близкой к населению власти - просто необходима "встроенность" в единый механизм государственного управления. "Нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систему публичной власти, но не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуются сегодня. Нужно здесь быть очень аккуратными", - заявил Владимир Путин на заседании рабочей группы.

Именно для людей работают все государственные институты. Здесь очень важно, что поправки в Конституцию усиливают демократические начала публичной власти

Отдельно стоит подчеркнуть, что изменения не коснутся статьи 12 Конституции, закрепляющей принцип самостоятельности местного самоуправления. Согласно правовым позициям Конституционного суда самостоятельность местного самоуправления не является абсолютной, она не предполагает отрицания взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти. Все гарантии органов МСУ сохраняются.

Главная функция государства заключается в реализации и защите интересов общества. Именно для людей работают все государственные институты. Здесь очень важно, что поправки в Конституцию усиливают демократические начала публичной власти.

6. Национализация элит

Где паспорт, там и кошелек

Предлагаемый запрет в Конституции РФ на двойное гражданство и счета за рубежом для высоких чиновников принесет и ощутимый экономический эффект. Ведь ориентир на жизнь за границей, счета в западных банках и коррупция - это звенья одной цепи.

Предлагаемые меры - не ограничение прав чиновников, а их защита от возможного внешнего давления и угроз.

О том, каким может быть порядок сумм, выведенных коррумпированными чиновниками, имевшими двойное гражданство, за рубеж, можно судить по крайней мере по двум ярким примерам.

Недавно был приговорен к 14 годам лишения свободы экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Его обвинили в хищении 14 миллиардов рублей из областного бюджета. Эти деньги, пользуясь тем, что он имел гражданство США, Кузнецов вывел из России. А потом и сам сбежал.

Сейчас под следствием находится бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов.

Он оказался в СИЗО "Лефортово" по обвинению в хищении и выводе за рубеж многих миллиардов. В бытность Абызова министром его семья жила в США, дети - американские граждане, жена имеет вид на жительство. Не была тогда же убедительно опровергнута информация о том, что и у самого Абызова имеется американский паспорт.

Иностранцы в своей стране

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- Какой ущерб может нанести стране высшая чиновничья элита с двойным гражданством? Печальный и очень яркий пример перед глазами. Это опыт сосе- дей. Началось все с прибалтийских стран, куда рванули избираться давно ставшие иностранными гражданами вроде как литовцы, латыши и эстонцы. Потом была Грузия. Апофеозом стала Украина, где к власти пришли не просто этнические украинцы с иностранными паспортами, а самые что ни на есть иностранцы. Как они продвигали интересы своей второй родины, мы видим по состоянию экономики Украины. Каков итог экспансии чиновников с двойным гражданством? А вполне предсказуемый. Человек живет, учится, делает карьеру в своей стране. Но почему-то решает, что и иностранное гражданство ему не помешает. И программы есть: инвестиции в обмен на гражданство. И, конечно, запасной аэродром, чего уж греха таить.

Все это хорошо до тех пор, пока с двойным гражданством не оказывается человек, занимающий или претендующий на занятие высокого поста в государстве.

У руководителя неизбежно и совсем скоро возникнет конфликт между интересами нескольких его родин. Он может быть явным, а может не лежать на поверхности. Но выбор делать все равно придется. И каким он будет, не знает никто.

На губернатора, министра, главу региона, депутата, судью кто может и должен влиять? Его избиратели, граждане его страны, на которых он призван работать. И руководитель - глава его государства. Как мы понимаем, ключевое слово здесь "его". Ведь если их двое, то кого слушать?

В пользу суверенитета

Фото: Александр Корольков

Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции:

- Хотел бы обратить внимание на слова президента, что это не просто требование к конкретным долж­ностным лицам - это прежде всего мера обеспечения суверенитета страны.

Опасные вклады

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:

- Наша страна, сколько она ни существует в ее современном виде, постоянно находится под внешним давлением, попытками ограничить наш суверенитет. И действующая Конституция России писалась в условиях, когда незыблемый советский суверенитет оказался утраченным, а новый Россия по существу еще не успела обрести.

Страна напоминала живой организм без кожного покрова, находящийся в агрессивной внешней среде. В 90-е годы из-под государственного контроля были выведены значительные национальные ресурсы. А на этой основе предпринята попытка известной группы олигархов присвоить себе власть.

Нужны ограничения не только по второму гражданству и виду на жительство, но и по возможности иметь счета за рубежом

При этом шел отток активов за рубеж под защиту иностранных юрисдикций, по существу, за рубеж выводился российский суверенитет. И если бы это получилось, то Россия необратимо утратила бы независимость в пользу транснациональных корпораций и стоящих за ними зарубежных государств. А в конечном итоге пострадали бы, разумеется, не только интересы государства, все это произошло бы за счет ущемления интересов и нарушения прав граждан нашей страны. Мы полагаем принципиально важным для высших должностных лиц, отвечающих за обеспечение суверенитета, национальных интересов России, на уровне Конституции ввести ограничения не только по второму гражданству и виду на жительство, но и по обязательствам имущественного характера за рубежом, возможности иметь счета и вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами нашей территории. Это совершенно точно не ограничение прав и свобод. Это защита должностных лиц от возможного внешнего давления, от шантажа и угроз.

7. Защита суверенитета России

На кусочки? Не пройдет

Владимир Шаманов, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России:

- Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки о защите территориальной целостности страны считаю крайне необходимой.

Россия - многонациональное государство. За свою историю мы смогли объединить огромные территории с новыми народами, образовать государство с огромным человеческим потенциалом, создать общую историю нашей страны, основываясь на принципах добрососедства и взаимовыручки.

Много желающих "растащить" нашу Родину на кусочки, но это не пройдет. Уверен, что долг каждого из нас - принять участие в таком важном историческом событии Великой России, как голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации.

Праздник, который с нами

Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке:

- В чем живет душа нации? Она в памяти, в языке, в памятниках, в наших героях, в наших символах, в наших праздниках.

Для нас священна память о поколениях защитников Отечества, которые защитили нашу землю. Для нас священна память о Великой Победе, одержанной над самым опасным врагом в истории человечества ценой самых страшных жертв. Не случайно сейчас наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу Победу, наши свершения и завоевания. Трагическая, героическая - это наша история.

Фото: РИА Новости

Мы предлагаем в статью 67 прим записать: Россия чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества.

Россия не начинает войны, Россия войны заканчивает.

Международное право, которое зафиксировано в Уставе ООН, в буквальном смысле написано кровью солдат Великой Отечественной. Мы больше, чем кто другой, знаем цену человеческой жизни, это высшая ценность. А значит, ценность жизни - укрепление международного мира и безопасности. Крайне важно зафиксировать принцип невмешательства во внутренние дела государства, поскольку от этого зависят и другие конституционные принципы: принцип суверенитета и принцип демократии, потому что демократия - это возможность осуществлять волю своего народа, а не чью-то чужую волю.

62 тысячи с лишним километров - такова общая протяженность сухопутных и морских границ России

У нас дружелюбная, но жесткая позиция

Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ:

- Очень важная поправка касается примата конституционных положений над нормами международного права. Она следует из самой природы Конституции как особого нормативного акта, обладающего свойствами верховенства и высшей юридической силы. Приоритет конституционных норм перед нормами международного права сам по себе является конституционным механизмом, гарантирующим реализацию положений Конституции. Поэтому, например, решение Гаагского суда, обязавшего Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов, противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России. Однако очень важно подчеркнуть: мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет. Мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность.

Сергей Липовой, генерал-майор, Герой России, военный летчик, председатель президиума организации "Офицеры России":

- Россия проводила и проводит успешную внешнюю политику, мы не забываем и о защите собственных границ. Но территория России всегда являлась лакомым куском для многих государств. Поэтому важно внести в Конституцию поправку о территориальной целостности страны и неотчуждаемости территорий. Армия надежно защищает нашу страну, но президент совершенно четко дает понять обществу, внося соответствующую поправку в Конституцию, что не может быть и мысли о сдаче наших территорий.

Михаил Дроздов, председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом:

- Распад Советского Союза привел к тому, что за пределами исторической Родины оказалось более 20 миллионов граждан. В те же годы немало людей в поисках лучшей жизни добровольно покинули нашу страну, погруженную в хаос 90-х. Нельзя забывать и о предыдущих волнах русской эмиграции. Введение понятия "соотечественник" в Конституцию, работа госструктур с соотечественниками может подняться на новый качественный уровень. А мы - русские, живущие за пределами России, - в ответ должны будем стать платформой, на которую наше государство сможет рассчитывать как на народных дипломатов.

мнение

Отдавать нельзя. Железобетонно

Фото: Сергей Куксин

Владимир Машков, актер:

- Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут: мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно.

8. Гражданское общество

Третий сектор: связь между государством и обществом

"Сегодня огромное количество людей занято в этом самом третьем секторе, и они решают вопросы детей и взрослых, которые оказались в беде, решают вопросы просвещения, экологии, правозащиты, развития территории - всего, что позволяет на самом деле каждому из нас лично вовлекаться и чувствовать себя ответственным за изменения того общества и той страны, в которой мы живем" - так говорила о роли НКО президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. Она уверена: в Конституции нужно упомянуть роль НКО, которые обеспечивают обратную связь между государством и обществом. "Мы предлагаем внести в 72-ю статью о совместном ведении задачу содействовать развитию общественных организаций", - сказала она. Президент эту инициативу поддержал.

В 2020 году активность волонтеров и НКО беспрецедентна. В конкурсе "Доброволец России-2020" заявлено 30,1 тысячи инициатив. Для сравнения: в 2017 году на конкурс поступило 1,6 тысячи заявок, в 2018-м - до 15,8 тысячи, в 2019 году - до 28 тысяч. Самые крупные акции добровольцев - экспедиции по поиску захоронений участников Великой Отечественной войны, экологические акции по очистке берегов рек и озер, разнообразная помощь инвалидам.

Президентский грант

Юлия Мальцева, куратор проекта "Место, где я живу", который был создан некоммерческой организацией "Серебряный возраст" при поддержке Фонда президентских грантов:

Пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую в лесу Нижегородской области, искали почти тысяча человек со всей России. И нашли. Примерно половина из них приехали по велению сердца. Фото: Предоставлено поисково-спасательным отрядом "Рысь"

- Люди в мегаполисах сильно разобщены. А ведь единственный способ передачи культурного кода, делающего место проживания родным и близким, - коммуникация со старшим поколением, то есть носителями городского фольклора, знатоками неофициальной топонимики, да и просто теми, кто видел город таким, каким мы его не видели.

Найдена. Жива

В России растет число волонтеров, разыскивающих пропавших людей. Поисковики по профессии - предприниматели, учителя и врачи, бармены и официанты, менеджеры и просто соседи по улице. По данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день - до 300 человек. 81 процент из них находят спасатели-добровольцы. Детей находят до 90 процентов. Лидеры спасательного движения - поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и вертолетный ПСО "Ангел". В 2019 году "Ангел" спас 50 человек. ПСО "Лиза Алерт" в прошлом году спас 7180 взрослых и 3044 ребенка. Одна из новинок, повышающих надежды на спасение, - подключение в 2017 году к поисковым операциям беспилотников. В 2018 году чудо-машины помогли спасти 18 человек в 16 регионах, в 2019-м - 21 человека, в начале 2020-го - 4 человека. Люди разводили костры, пользовались фонариками мобильников, и их вычислял беспилотник.

Нюта Федермессер: Увидеть все до яблочной косточки

То, что неудобно для государственной машины, может сделать гражданское общество и делает. Сегодня у нас социально ориентированные НКО могут быть допущены и допускаются к рынку соцуслуг, финансируемых за счет бюджета. Очень важна их поддержка президентскими грантами.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сегодня у нас социально ориентированные НКО могут быть допущены и допускаются к рынку соцуслуг, финансируемых за счет бюджета. Очень важна их поддержка президентскими грантами.

Почти национальным проектом стало создание эффективной паллиативной помощи в стране. Президент дает поручения губернаторам и напоминает о приоритетности этого направления. Приняты законы, которые позволяют сделать паллиативную помощь системной и комплексной. Однако федеральные законы - это документы "в крупную клетку", определяющие вектор развития, а у нас в стране 85 регионов со своим бюджетом и достаточной самостоятельностью в медицинской и социальной политике. При этом у них разные возможности, плотность населения, заболеваемость и смертность, уровень подготовки медицинских кадров. Федеральная статистика показывает: паллиативных коек больше, чем нужно по возовским нормам. Но какие они? Сейчас я от Общероссийского народного фронта как общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и идеолог проекта "Регион заботы" езжу по стране и встречаюсь со всеми, кто задействован в этом деле. Как члена ОНФ меня обязаны пускать везде. И я стараюсь увидеть все - до последнего огрызка, до яблочной косточки.

9. Сохраним природное богатство

Вода Байкала настолько прозрачная, что дно озера видно на глубине 40 метров, запас чистейшей пресной воды в нем составляет три четверти отечественных запасов. Фото: GettyImages

Природа заботится о нас, мы позаботимся о природе

Глобальное потепление, лесные пожары, таяние льдов, "пластиковые острова" в океане, мусорные завалы и "черный снег" уже давно и прочно обосновались в топах мировых новостей. Проблемы экологии перестали быть чем-то далеким и абстрактным.

Климат меняется здесь и сейчас, а пагубное влияние человека на природу с каждым годом становится все очевиднее. Сохранить ее - наша главная задача. Тем более нам есть что беречь: площадь наших лесов составляет 1,2 миллиарда гектаров, а по количеству запасов пресной воды Россия находится на втором месте в мире (только в озере Байкал содержится 20% всей пресной воды на планете).

Сейчас среди наиболее острых экологических проблем россияне называют загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%), показал опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире и в нашей стране

Поправка в Конституцию в той или иной мере затрагивает все эти направления: чистый воздух, чистая вода, система обращения с твердыми коммунальными отходами, внедрение наилучших доступных технологий, сохранение лесов и уникальных водных объектов, в числе которых река Волга и озеро Байкал.

К 2024 году Россия должна полностью преобразиться благодаря новому подходу к заботе об окружающей среде. Однако оценивая обстановку в своем населенном пункте за пять лет, об улучшении состояния экологии говорят лишь 23% россиян, об ухудшении - 31%.

Ответственность за состояние экологии респонденты в большей степени возлагают на местные (30%) и региональные (23%) власти, лишь каждый пятый (21%) считает в ответе за природу рядовых граждан. Полноценная защита окружающей среды требует изменения образа мышления и действий людей. Необходимо развивать систему экологического образования граждан, воспитывать экологическую культуру.

3 млн гектаров составляет площадь российских особо охраняемых природных территорий. Самым крупным из заповедников является Большой Арктический государственный природный заповедник - его площадь составляет 42 тысячи кв. км

"Именно экологическое образование является тем интегрирующим и системообразующим фактором, который формирует мировоззрение современного человека, способного влиять на будущее, осознавая негативные последствия сегодняшних воздействий, сохраняя хрупкий экологический баланс, сберегая природные богатства планеты", - ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Зависит судьба планеты

Валерий Гартунг, первый зампред Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член рабочей группы по изменениям в Конституцию:

- Учитывая, что мы самая большая страна в мире, у нас самые большие леса и запасы пресной воды, и, по большому счету, от того, как мы будем относиться к своей стране, зависит судьба не только нашего народа, но вообще всей планеты.

10. Защитить животных

Куда мигрируют редкие кошки

В России действует пять специальных проектов по защите животных.

1. Амурский тигр. Это самый крупный тигр на планете. Его длина примерно два метра, хвост - метр. Вес взрослого животного может достигать 300 кг. Тигр обладает огромной физической силой: может волочить по земле тушу лошади более 500 м. Главной задачей программы является изучение популяции, перемещений и численности этих кошек на территории России, характера использования ими пространства. Кроме того, ученые изучают репродуктивную биологию вида, характеристики среды обитания, особенности питания и кормовых ресурсов.

2. Белуха - белый кит. Она встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Размер белух - до шести метров в длину, вес достигает двух тонн. Ученые исследуют сезонные миграции и численность белух в российских морях, а также изучают характеристики среды обитания, питания, взаимосвязи с другими видами.

3. Белый медведь. Это самый крупный наземный хищник - единственный вид сухопутных млекопитающих, полностью перешедший от жизни на земной тверди к жизни на дрейфующих морских льдах Арктического океанского бассейна. Ученые собирают информацию о его перемещениях и анализируют изменения мест обитаний в условиях современных глобальных изменений климата.

4. Дальневосточный леопард. По самым оптимистичным оценкам, численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда составляет не более 40 особей (около 30 в Приморье и около 10 в Китае). Ученые изучают состояние существующей популяции и передвижения леопарда с помощью GPS-ошейников.

5. Ирбис - снежный барс. Это крупная кошка дымчато-буровато-серой окраски с узором из больших кольцеобразных темно-бурых пятен. От леопарда отличается очень длинным хвостом, составляющим три четверти от длины тела, густым и пышным мехом. В России действует программа изучения популяции ирбиса на юге Сибири. Она реализуется при поддержке Русского географического общества. В Красной книге РФ ирбису присвоена 1-я категория - вид, "находящийся под угрозой исчезновения на пределе ареала". Численность ирбисов на российской части ареала катастрофически мала. По экспертной оценке 2002 года, она составляла 150-200 особей.

Они делают нас добрее

Неравнодушие к братьям нашим меньшим делает людей добрее и счастливее. В России легко найти десятки тысяч примеров человеческого отношения к брошенным на произвол судьбы животным. Может быть, настала пора закрепить милосердие в Конституции.

С каждым годом число приютов, организованных активистами и зоозащитниками, растет. "Лучший друг", "Зов предков", "Право на жизнь", "БИМ", "Альма", "Республика Друг", "Защити животных", "Ржевка", "Красная Сосна", "Верные Друзья", "ГАВ", "Ника", "Зоорассвет", "Хвостатый рай"... Перечислять можно бесконечно. По всей стране открыты сотни частных приютов для брошенных животных, не говоря уже о муниципальных.

По данным ВЦИОМ, 39% владельцев домашних питомцев подобрали их на улице, а 42% - получили в подарок. Фото: Photoxpress

Приютов, как и детских домов, конечно, быть не должно. У каждого животного должен быть и дом, и хозяин. Но пока на улице находятся бездомные кошки и собаки, приюты необходимы. Здесь раненому животному могут оказать первую помощь, подлечить и пристроить в любящую семью.

Десятки тысяч людей безвозмездно или за символическую плату заботятся о собаках, кошках и других животных - а на улице подчас оказываются даже медвежата, - собирают средства на их проживание и питание в соцсетях, размещают объявления о питомцах в интернете, выгуливают их и играют с ними.

92 процента россиян считают, что домашние животные делают детей более счастливыми и общительными, а также прививают им чувство ответственности

Не менее важно продвижение идеи ответственного отношения к животным в обществе. Сегодня из-за чьей-то безответственности на свет рождается огромное количество никому не нужных котят и щенков, которые потом погибают под колесами автомобилей или от болезней.

Всех, кто остался в живых и брошен на произвол судьбы, приходится спасать. Многим попавшим в беду животным удается помочь благодаря неравнодушным и милосердным людям, но важно сделать так, чтобы не надо было никого спасать. Это возможно, если мы станем ответственнее относиться к братьям нашим меньшим.

Об ответственности и воспитании

Сергей Бурлаков, спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, член рабочей группы по изменениям в Конституцию:

- Сегодня важно как никогда, чтобы мы, взрослые, воспитывали у своих детей отношение к живому миру, к тому, что нам досталось от предков.

11. Культура и традиции

Михаил Пиотровский: Эрмитаж на все времена

Одной из самых интересных поправок в Конституцию стала поправка о защите российской культуры.

Один из ее авторов - директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Культура с нами всегда. Она несет в себе генетический и исторический код нации. "Россия - значит Достоевский", - повторяют в мире. И Гоголь. И Солженицын. И Расул Гамзатов. Они всегда - неустаревающе - с нами. Культура, включая сегодняшнюю, символизирует Россию в мире. Культура - это то, что у нас нельзя отнять. И то, что мы не можем потерять, даже если постараемся. Культуру как символ хранят и берегут, как берегут знамя.

И мы должны это провозгласить в Конституции. И это, поверьте, может стать замечательной мировой инновацией. И по-настоящему прозвучать, если мы говорим, что естественно записать в Основной Закон страны обязанность оберегать и сохранять культуру. Это все рождено не из досужих размышлений и бесед за чаем, а возникло из самой жизни и практики. Когда культуру вдруг начинают считать в первую очередь инструментом пополнения бюджета и требуют от нее сначала доходов и самоокупаемости, это как раз говорит об отсутствии в Конституции принципа защиты культуры.

И Конституция больше, чем право. Она сама часть культуры нации. Наша задача, чтобы Конституция соответствовала культуре, которой мы гордимся. Культура, вынесенная в первые пункты Конституции, - это в наших традициях. Поправка в Конституцию даст нам основание построить правильное законодательство, защищающее и развивающее культуру - и фундаментальную ее часть, и заказную, коммерческую. Казалось бы, фраза о защите культуры из каких-то занебесных фраз, но она дает возможность построить на этом целую систему, и не однажды, а в веках. Нам нельзя не развивать культуру, она "долгоиграющий" признак нашей цивилизации и российской идентичности.

Если не русский язык - как нам родниться?

Одной из самых резонансных поправок в Конституцию стала поправка о русском языке. О том, не ущемит ли она родные языки народов России и зачем она нужна в принципе, "РГ" рассказывают ведущие эксперты по национальной политике и те, кто принимал участие в продвижении поправки.

- "Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" - так в новой редакции планируется закрепить статус русского языка в 68-й статье Конституции.

Маргарита Лянге, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям:

Русский язык в мировой иерархии - один из пяти мировых языков, а в России - государственный язык и язык межнационального общения. На 277 языках и диалектах говорит наша страна. Чтобы мы были единым целым и могли друг друга понимать, нужен один язык. Необходимо закрепить в Конституции статус русского языка как связующую нас сущность, как язык межнационального общения..

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: Не русский я, но россиянин

Светлана Смирнова, председатель совета Ассамблеи народов России:

Русские составляют 82 процента населения страны. Они по факту объединяющий народ. Благодаря его объединяющей роли мы имеем этнокультурное и языковое многообразие. У нас 193 народа говорят на 277 языках и диалектах, а 100 языков изучаются в системе образования. Еще поэтому русский язык как маркер - он объединяет не только народы, но и языки и стал языком государствообразующего народа. У нас не было и нет ассимиляции разных народов, как, например, во Франции и других странах Европы. Теперь ассимиляционные и дискриминационные меры по отношению к родным языкам просто невозможны: поправки в Конституцию как раз гарантируют всем народам страны право на сохранение родного языка, его изучение и развитие.

В России 277 языков и наречий. Но Пушкина надо читать на русском. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАCC

Хаути Сохроков, президент Международной Черкесской Ассоциации:

Национальные республики, согласно поправкам, вправе устанавливать свои государственные языки. Во второй части 68-й статьи подчеркнуто: "...В органах госвласти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они (родные языки. - "РГ".) употребляются наряду с государственным языком". То есть родные языки равны по статусу с русским языком в республиках. Это еще одна, уже конституционная гарантия сохранения родных языков. Чего, кстати, раньше не было..

Петр Тултаев, мэр Саранска, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ:

Я вырос в селе, где половина мордвы и половина русских. Мы все говорили на русском. Русификация? Но у нас в семье и роду - интернационал. У меня, моих братьев и сестер в родичах - дагестанец, мордва, башкиры, разумеется, русские и татары. И если бы не русский язык - как нам родниться? Это я к тому, что кавказская, татарская, мордовская, да какая угодно российская культура давно стала частью великой русской культуры, а русский язык ее фундаментом. Ну как любой из "кирпичиков" этой культуры вынуть?

Упоминание Бога в Конституции не нарушает светский характер государства

Георгий Василевич, директор Государственного мемориального историко-литературного и природно- ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское":

- "...сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", - эти слова из поправки в Конституцию про нас. Находясь в глубине России, в Пушкинских Горах, мы эту фразу воспринимаем как точное описание нашей работы и нашей жизни.

Кому-то от предков достались идеалы, и упоминание об этом в Конституции не означает, что Российское государство идеалистическое. Кому-то - вера, и от упоминания о ней в Конституции государство не перестает быть светским. Одно не противоречит другому. Самые счастливые среди нас, возможно, те, у кого в душе уживаются и идеалы, и вера.

Вот что я хочу напомнить: на поле Куликовом и на батарее Раевского предки умирали за Русь, за Россию с именем Бога на устах. Великая культура России создана в православном государстве. И, "сохраняя память предков", мы не можем делать вид, что это не так.

В конце концов и в гимне России уже много лет есть слова "Хранимая Богом родная земля". Разве от этого наша земля за эти годы стала менее родной для тех, кто в Бога не верит?

12. Наука: прорыв в будущее

Наталья Касперская, гендиректор группы компаний InfoWatch: - Я хочу продолжить тему того, чего не существовало в 90-е годы, когда писалась Конституция, - это информационное пространство. Мы с группой экспертов IT-отрасли разработали поправку, где предлагаем внести в вопросы, находящиеся в ведении федерального центра, информационные технологии и оборот данных. Это дело государственное.

Безопасная цифра

В Конституции РФ предлагается закрепить норму о том, что при использовании технологий и обороте данных должна обеспечиваться безопасность личности. Это станет абсолютным приоритетом для государства наравне с вопросами обороны.

В ближайшие годы глобальная сфера данных будет расти. Утверждение, что данные - это новая нефть, правдиво на 100%, говорят специалисты. Компании используют данные для выхода на новые рынки, повышения эффективности работы, удержания клиентов. Разумное использование данных способно в разы повысить эффективность всех отраслей экономики, улучшить ситуацию в здравоохранении, оказании госуслуг.

Вместе с тем, чем активнее используются данные, тем больше растут риски, поскольку тех, кто их собирает и обрабатывает, становится все больше и больше.

Появление "цифровой" поправки в Основном Законе страны выведет вопрос обеспечения безопасности использования информации на принципиально новый уровень.

Проекты

Гордимся!

1. Без преувеличения прорывной можно назвать работу Марины Ширмановой из Приволжского исследовательского медицинского университета. Дело в том, что изучение опухолей ведется не в их естественном состоянии, а на культурах раковых клеток. Российским ученым впервые удалось увидеть развитие опухоли на мышах. Это позволило раскрыть многие ее тайны, ее сильные и слабые стороны. Теперь, применяя лекарство, можно не бить из пушки по воробьям, а действовать предельно прицельно, играя на "слабостях" опухоли.

2. Российский гаджет не имеет аналогов в мире. Если созданные учеными МФТИ миниатюрные биосенсоры вставить в смартфоны, часы и другие гаджеты, то они будут изучать состав крови, пота, слюны и т.д. и по ним идентифицировать личность, делать медицинские анализы, ставить диагнозы, непрерывно контролировать состояние здоровья.

3. Искусственный интеллект сумел заглянуть в мозг человека и воссоздать изображения, которые он видит. Подобное было под силу только МРТ, но с помощью обычных электроэнцефалограмм считалось вообще нереальным. Ученым МФТИ это удалось. На этом принципе можно сделать тренажер для людей с поражениями мозга.

Александр Сергеев, президент РАН: - Эти поправки значат даже больше, чем... закон о науке. Это Конституция! Должно быть зафиксировано, что наука - ценность, объединяющая народ.

4. Первая в мире Фабрика сверхтяжелых элементов создана в Дубне. Здесь академик Юрий Оганесян начинает эксперименты по получению 119-го элемента, а в планах 120-й и 121-й. Под руководством этого ученого в Дубне были синтезированы новые элементы таблицы Менделеева с атомными номерами 113, 114, 115, 116, 117 и 118, который был назван именем ученого (оганесон).

5. Работа по поиску новых антибиотиков ученого МГУ Ильи Остермана дает надежду миллионам людей. По данным ВОЗ, супербактерии уносят из жизни ежегодно 700 тысяч человек, а в середине века эта цифра может достичь 10 миллионов. Новый метод позволяет быстро и дешево выявлять новые классы антибиотиков. Технология запатентована, уже может применяться в фармацевтике.

Идем на пятерку

Поправки в Конституцию позволят России включаться в гонку ведущих стран, которые "куют" новый, уже шестой технологический уклад, где править будут искусственный интеллект, роботы, биотехнологии, генетика, персонализированная медицина. России необходим резкий рывок, чтобы успеть сесть в этот высокотехнологический поезд.

А если конкретно, то руководство страны поставило перед отечественной наукой амбициозные цели: Россия должна войти в пятерку ведущих стран по приоритетным для страны областям науки, сделать привлекательной работу в России для российских и зарубежных ученых, а также обеспечить опережающий рост внутренних затрат на научные исследования по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

Благодаря поправкам повысится престиж науки, она получит статус национального достояния

Оценивая поставленные задачи, президент РАН Александр Сергеев заметил: "В советской Конституции 1977 года говорится про передовую науку, а в Конституции РФ 1993 года наука практически не упоминается. За эти годы в стране произошли существенные изменения. Лидерами прогресса в мире становятся наукоориентированные страны. Это тренд, мимо которого нельзя пройти. И крайне важно, что поправки подчеркивают особую роль науки и технологий в развитии страны". Глава РАН уверен, что Россия не сможет конкурировать с ведущими странами без развития высоких технологий, а это невозможно без масштабной поддержки науки. Именно это и заложено в поправках к основному документу страны.

В новой Конституции четыре статьи будут регулировать вопросы, связанные с развитием науки и технологий. Так, определено, что "основы федеральной политики, федеральных программ в области научно-технологического развития относятся к ведению Российской Федерации". Это означает, что впервые в новейшей истории России финансирование и регулирование в сфере науки поднимается на самый высокий уровень. Кроме того, скорректирована норма о том, что правительство проводит единую политику в области научно-технологического развития. Теперь появляется самостоятельная норма, где правительство получает полномочия на государственную поддержку научно-технологического развития и потенциала науки. Это то, что давно было востребовано в научном сообществе.

Россия должна войти в пятерку ведущих стран по приоритетным для страныобластям науки. Фото: Иван Гущин/ТАСС

Комментируя принятые поправки, президент РАН Александр Сергеев отметил, что в связи с изменением Основного Закона страны средства в науку пойдут в большем количестве. "Мы будем добиваться, чтобы зарплата ученых была на уровне развитых стран", - сказал Сергеев.