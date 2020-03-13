Смартфоны Xiaomi могут подорожать в России

Устройства Xiaomi могут вырасти в цене на российском рынке, следует из заявления одного из официальных продавцов. В сообществе Mi Russia, которое поддерживает крупный онлайн-магазин, появился призыв покупать гаджеты, пока цены на них не выросли.

Напомним, что в связи с колебаниями валютных курсов, а также из-за ситуации с коронавирусом, который привел к приостановке производственных мощностей в Китае, цены на электронные гаджеты будут расти.

Эксперты рекомендуют приобрести технику в течение ближайших нескольких недель, чтобы успеть обзавестись гаджетом по старой цене. Правда, этот совет касается тех, кто покупает у мелких продавцов. Крупные, вроде Apple и Samsung, заранее закладывают в свои цены курсовую разницу, что позволяет им удерживать стоимость.