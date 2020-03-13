США нанесли удары по ополченцам в Ираке после атаки на базу Таджи

Американцы нанесли точечные удары по позициям "Катаиб Хезболлах" (шиитская группировка ополченцев) в Ираке. В Пентагоне эту операцию назвали оборонительной. Целью стали пять складов с оружием, подчеркнули в министерстве обороны США.

Напомним, в среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы возглавляемой США арабской коалиции, которая проводит на Ближнем Востоке операцию "Непоколебимая решимость".

Самодельная пусковая установка шиитов находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. В результате атаки трое военнослужащих погибли, еще 12 - пострадали, напоминает РИА Новости.

"Соединенные Штаты не потерпят подобных действий, направленных против американского народа или наших союзников. Мы предпримем любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе", - заявил глава Пентагона Марк Эспер.