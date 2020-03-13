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13.03.2020 13:28
Рубрика: Спорт

УЕФА перенес все матчи еврокубков на следующей неделе

Текст: Максим Домчев
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций приняло решение о переносе на неопределенный срок всех матчей еврокубков, запланированных на следующую неделю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Из-за распространения в Европе коронавируса и принятых правительствами разных стран решений, все клубные соревнования под эгидой УЕФА, которые должны состояться на следующей неделе, переносятся на другой срок", - говорится в заявлении УЕФА.

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Под это решение подпадают ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта. Ранее два из них - "Манчестер Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион" уже были отложены. Также не состоятся и все встречи Лиги Европы, запланированные на 19 марта, а также игры молодежной Лиги УЕФА.

Новые даты этих матчей будут сообщены дополнительно. Также отменяется и жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, которая должна была пройти 20 марта. 17 марта состоится совместное совещание руководства УЕФА и национальных ассоциаций.

Как сообщало издание L'Equipe, на нем будет объявлено о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации УЕФА Лига чемпионов 2019/2020 Распространение коронавируса COVID-19 Лига Европы 2019/2020

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